Повітряний бій 10 квітня: Росія атакувала 145 дронами, ППО збила 85, постраждали 6 областей
В ніч на 10 квітня Росія атакувала Україну 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів: ППО ліквідувала 85 дронів, водночас від атаки 6 регіонів.
Джерело: пресслужба Повітряних сил ЗСУ
Деталі: Вказано, що противник застосовував безпілотники з 19.00 9 квітня з напрямків Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 85 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
49 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Київщина, Хмельниччина, Полтавщина та Миколаївщина.
Повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Передісторія:
- За даними КМВА, вночі 10 квітня на підступах до Києва зафіксували 30 російських БпЛА – 16 з них знищили, інші залишили повітряний простір міста або були втрачені; через атаку у столиці вирували пожежі і знищено приватний будинок, постраждали 2 людини.
- Внаслідок падіння уламків збитих російських ударних безпілотників 10 мешканців Миколаєві дістали поранення, у місті пошкоджені житлові багатоповерхівки, адмінбудівля, десятки гаражів та авто.