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Повітряний бій 10 квітня: Росія атакувала 145 дронами, ППО збила 85, постраждали 6 областей

Валентина РоманенкоЧетвер, 10 квітня 2025, 09:08
Повітряний бій 10 квітня: Росія атакувала 145 дронами, ППО збила 85, постраждали 6 областей
робота мобільних вогневих груп. фото ДПСУ

В ніч на 10 квітня Росія атакувала Україну 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів: ППО ліквідувала 85 дронів, водночас від атаки 6 регіонів.

Джерело: пресслужба Повітряних сил ЗСУ

Деталі: Вказано, що противник застосовував безпілотники з 19.00 9 квітня з напрямків Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

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Станом на 09.00 підтверджено збиття 85 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

49 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Київщина, Хмельниччина, Полтавщина та Миколаївщина.

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Повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Передісторія:

  • За даними КМВА, вночі 10 квітня на підступах до Києва зафіксували 30 російських БпЛА – 16 з них знищили, інші залишили повітряний простір міста або були втрачені; через атаку у столиці вирували пожежі і знищено приватний будинок, постраждали 2 людини.
  • Внаслідок падіння уламків збитих російських ударних безпілотників 10 мешканців Миколаєві дістали поранення, у місті пошкоджені житлові багатоповерхівки, адмінбудівля, десятки гаражів та авто.

ШахедбезпілотникиППОПовітряні сили ЗСУ
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