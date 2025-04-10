Воздушный бой 10 апреля: Россия атаковала 145 дронами, ПВО сбила 85, пострадали 6 областей
В ночь на 10 апреля Россия атаковала Украину 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов: ПВО ликвидировала 85 дронов, в то же время от атаки пострадали 6 регионов.
Источник: пресс-служба Воздушных сил ВСУ
Детали: Указано, что противник применял беспилотники с 19.00 9 апреля с направлений Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
По состоянию на 09.00 четверга подтверждено сбитие 85 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.
49 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Вследствие российской атаки пострадали Донецкая, Харьковская, Киевская, Хмельницкая, Полтавская и Николаевская области.
Воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Предыстория:
- По данным КГВА, ночью 10 апреля на подступах к Киеву зафиксировали 30 российских БПЛА – 16 из них уничтожили, остальные покинули воздушное пространство города или были локационно потеряны; из-за атаки в столице бушевали пожары и уничтожен частный дом, пострадали 2 человека.
- В результате падения обломков сбитых российских ударных беспилотников 10 жителей Николаеве получили ранения, в городе повреждены жилые многоэтажки, админздание, десятки гаражей и авто.