СБУ затримала протоієрея УПЦ МП, який шпигував задля "евакуації" до РФ
Служба безпеки України інформує, що їхня контррозвідка затримала на Донеччині 58-річного протоієрея Покровського вікаріатства УПЦ МП, який шпигував для держави-агресора.
Джерело: СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах
Деталі: За даними джерела УП, йдеться про церковника на ім’я Валентин Гнезділов.
За матеріалами справи, ФСБ РФ завербувала клірика через свою доньку, яка живе в Росії, вона писала листа Володимиру Путіну з проханням отримання громадянства РФ для її матері та сестри з України.
За даними спецслужби, після відправлення "кореспонденції" до Кремля на фігуранта дистанційно вийшов співробітник російської спецслужби.
В обмін на співпрацю він пообіцяв протоієрею "евакуювати" його родину до РФ з оформленням громадянства країни-агресора і допомогою "на перших порах".
За даними СБУ, погодившись на пропозицію, зрадник почав збирати інформацію про розташування запасних командних пунктів, укріпрайонів та логістичних центрів українських військ у Волноваському районі Донеччини.
Дослівно спецслужба: "Співробітники СБУ зірвали ворожі наміри та затримали зрадника, не давши йому відправити "звіт" із розвідданими до ФСБ.
Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна".