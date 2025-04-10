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СБУ затримала протоієрея УПЦ МП, який шпигував задля "евакуації" до РФ

Валентина РоманенкоЧетвер, 10 квітня 2025, 10:44
СБУ затримала протоієрея УПЦ МП, який шпигував задля евакуації до РФ
фото СБУ

Служба безпеки України інформує, що їхня контррозвідка затримала на Донеччині 58-річного протоієрея Покровського вікаріатства УПЦ МП, який шпигував для держави-агресора.

Джерело: СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

 
ФОТО, НАДАНЕ УП ДЖЕРЕЛОМ

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про церковника на ім’я Валентин Гнезділов.

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За матеріалами справи, ФСБ РФ завербувала клірика через свою доньку, яка живе в Росії, вона писала листа Володимиру Путіну з проханням отримання громадянства РФ для її матері та сестри з України.

За даними спецслужби, після відправлення "кореспонденції" до Кремля на фігуранта дистанційно вийшов співробітник російської спецслужби.

В обмін на співпрацю він пообіцяв протоієрею "евакуювати" його родину до РФ з оформленням громадянства країни-агресора і допомогою "на перших порах".

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За даними СБУ, погодившись на пропозицію, зрадник почав збирати інформацію про розташування запасних командних пунктів, укріпрайонів та логістичних центрів українських військ у Волноваському районі Донеччини.

Дослівно спецслужба: "Співробітники СБУ зірвали ворожі наміри та затримали зрадника, не давши йому відправити "звіт" із розвідданими до ФСБ.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

 
 

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна".

УПЦ МПСБУшпигунство
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