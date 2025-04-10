СБУ задержала протоиерея УПЦ МП, который шпионил ради "эвакуации" в РФ

Служба безопасности Украины информирует, что их контрразведка задержала в Донецкой области 58-летнего протоиерея Покровского викариатства УПЦ МП, который шпионил для государства-агрессора.

Источник: СБУ, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ИСТОЧНИКОМ

Детали: По данным источника УП, речь идет о церковнике по имени Валентин Гнездилов.

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По материалам дела, ФСБ РФ завербовала клирика через свою дочь, которая живет в России, она писала письмо Владимиру Путину с просьбой получения гражданства РФ для своей матери и сестры из Украины.

По данным спецслужбы, после отправки "корреспонденции" в Кремль на фигуранта дистанционно вышел сотрудник российской спецслужбы.

В обмен на сотрудничество он пообещал протоиерею "эвакуировать" его семью в РФ с оформлением гражданства страны-агрессора и помощью "на первых порах".

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По данным СБУ, согласившись на предложение, предатель начал собирать информацию о расположении запасных командных пунктов, укрепрайонов и логистических центров украинских войск в Волновахском районе Донецкой области.

Дословно спецслужба: "Сотрудники СБУ сорвали вражеские намерения и задержали предателя, не дав ему отправить "отчет" с разведданными в ФСБ.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества".