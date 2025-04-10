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Буде до 17° тепла: синоптики анонсували повернення весни

Валентина РоманенкоЧетвер, 10 квітня 2025, 12:31
Буде до 17° тепла: синоптики анонсували повернення весни
фото Дарини Важинської

Підвищення температурних показників очікується в Україні з наступного тижня.

Джерело: речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ефірі національного телемарафону, цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За її словами, холодна погода, яка спостерігається зараз, спричинена впливом арктичної повітряної маси і атмосферного фронту.

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Надалі ж цей атмосферний фронт просуватиметься до південно-східних регіонів і там також очікуються опади змішаної фази – переважно мокрий сніг.

Речниця також зазначила, що найближчої ночі над південно-східними та частково центральними регіонами України може утворитися локальний циклон. Це пов’язано з тим, що атмосферний фронт, який наближається, зустріне на своїй хвилі теплішу повітряну масу. Тому більш інтенсивні опади можуть бути у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській областях, а також, частково, в Полтавській. Укргідрометцентр обіцяє уточнювати цю інформацію.

Птуха повідомила, що надалі в Україні очікуються вищі температурні показники.

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Пряма мова: "З заходу надходять атмосферні фронти, спочатку на захід вони принесуть також опади змішаної фази, але вже після цих опадів у західних областях в суботу буде більш високе значення температури. А ось в неділю вже більша частина території України, в принципі, відчує, що весняна погода повертається.

Опади будуть поступово припинятися. Наступний тиждень вже обіцяє бути з весняними, досить класичними, температурами. У більшості регіонів буде від 13°С до 17°С, починаючи вже з вівторка, 15 квітня".

Що передувало: Протягом доби 9 квітня у Карпатах випало близько 20 см снігу, опади тривають.

Найближчими днями в Україні очікується мокрий сніг, місцями значний сніг і заморозки.

погода
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