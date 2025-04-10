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Будет до 17° тепла: синоптики анонсировали возвращение весны

Валентина РоманенкоЧетверг, 10 апреля 2025, 12:31
Будет до 17° тепла: синоптики анонсировали возвращение весны
фото Дарины Важинской

Повышение температурных показателей ожидается в Украине со следующей недели.

Источник: спикер Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире национального телемарафона, цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: По ее словам, холодная погода, которая наблюдается сейчас, вызвана влиянием арктической воздушной массы и атмосферного фронта.

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В дальнейшем же этот атмосферный фронт будет продвигаться к юго-восточным регионам и там также ожидаются осадки смешанной фазы - преимущественно мокрый снег.

Спикер также отметила, что ближайшей ночью над юго-восточными и частично центральными регионами Украины может образоваться локальный циклон. Это связано с тем, что атмосферный фронт, который приближается, встретит на своей волне более теплую воздушную массу. Поэтому более интенсивные осадки могут быть в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской областях, а также, частично, в Полтавской. Укргидрометцентр обещает уточнять эту информацию.

Птуха сообщила, что в дальнейшем в Украине ожидаются повышение температурных показателей.

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Прямая речь: "С запада поступают атмосферные фронты, сначала на запад они принесут также осадки смешанной фазы, но уже после этих осадков в западных областях в субботу будет более высокое значение температуры. А вот в воскресенье уже большая часть территории Украины, в принципе, почувствует, что весенняя погода возвращается.

Осадки будут постепенно прекращаться. Следующая неделя уже обещает быть с весенними, достаточно классическими, температурами. В большинстве регионов будет от 13°С до 17°С, начиная уже со вторника, 15 апреля".

Что предшествовало: В течение суток 9 апреля в Карпатах выпало около 20 см снега, осадки продолжаются.

В ближайшие дни в Украине ожидается мокрый снег, местами значительный снег и заморозки.

погода
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