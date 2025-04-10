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Окупанти атакували Нікополь: поранено 12 людей, серед них підліток

Анастасія ПроцЧетвер, 10 квітня 2025, 13:12
Окупанти атакували Нікополь: поранено 12 людей, серед них підліток
ФОТО: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОВА

Російські війська атакували Нікополь дронами-камікадзе, внаслідок чого постраждали 12 людей. Серед поранених 16-річний хлопець, який наразі перебуває у важкому стані.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "У Нікополі 12 постраждалих. росіяни завдали поранень місцевим, вдаривши дроном-камікадзе. Серед потерпілих – 16-річний підліток. Він у важкому стані".

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фото: Дніпропетровська ОВА

Деталі: Також загарбники пошкодили гуртожиток та 5 автівок. Зазначається, що обстеження території продовжується.

Що передувало:

  • Російська армія 8 квітня тричі била по Нікополю на Дніпропетровщині: спершу обстріляла з артилерії, пізніше застосувала дрони-камікадзе.

Нікопольбезпілотники
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