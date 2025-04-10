Оккупанты атаковали Никополь: ранены 12 человек, среди них подросток
Четверг, 10 апреля 2025, 13:12
Российские войска атаковали Никополь дронами-камикадзе, в результате чего пострадали 12 человек. Среди раненых - 16-летний парень, который сейчас находится в тяжелом состоянии.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "В Никополе 12 пострадавших. россияне нанесли ранения местным, ударив дроном-камикадзе. Среди пострадавших - 16-летний подросток. Он в тяжелом состоянии".
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Детали: Также захватчики повредили общежитие и 5 автомобилей. Отмечается, что обследование территории продолжается.
Что предшествовало:
- Российская армия 8 апреля трижды била по Никополю на Днепропетровщине: сначала обстреляла из артиллерии, позже применила дроны-камикадзе.