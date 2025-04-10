Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Оккупанты атаковали Никополь: ранены 12 человек, среди них подросток

Анастасия ПроцЧетверг, 10 апреля 2025, 13:12
Оккупанты атаковали Никополь: ранены 12 человек, среди них подросток
ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

Российские войска атаковали Никополь дронами-камикадзе, в результате чего пострадали 12 человек. Среди раненых - 16-летний парень, который сейчас находится в тяжелом состоянии.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "В Никополе 12 пострадавших. россияне нанесли ранения местным, ударив дроном-камикадзе. Среди пострадавших - 16-летний подросток. Он в тяжелом состоянии".

Реклама:
 
ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

Детали: Также захватчики повредили общежитие и 5 автомобилей. Отмечается, что обследование территории продолжается.

Что предшествовало:

  • Российская армия 8 апреля трижды била по Никополю на Днепропетровщине: сначала обстреляла из артиллерии, позже применила дроны-камикадзе.

Никопольбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
Трамп заявил, что не является поклонником Зеленского, впрочем уже не винит его в войне против Украины
Трамп "до конца недели" ожидает от РФ ответа по прекращению огня в Украине
Зеленский: Виткофф принял стратегию российской стороны
обновленоЗеленский назвал одну из версий относительно мотивов нападения на журналиста Макарова
Все новости...
Никополь
Россияне утром атаковали Никопольский район: 3 раненых
Обстрелы Никополя: трое раненых, повреждены предприятия и дома
Россияне убили женщину и ранили двух девочек в Никополе
Последние новости
00:13
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
00:06
В Париже анонсировали новые переговоры с США и Украиной о "завершении войны"
23:48
фотоУкраина и США подписали меморандум о намерении заключить соглашение о полезных ископаемых
23:26
Reuters: Маск нацелился на контракт для создания "Золотого купола"
23:19
Зеленский назначил новых глав Луганской и Сумской ОВА и распорядился уволить главу Херсонской ГВА
23:07
Новости экономики 17 апреля: меморандум по соглашению о недрах, НБУ ухудшил прогноз по инфляции и ВВП
22:55
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
22:21
Минобороны создает реестр специалистов по психическому здоровью, работающих с военными
22:21
Рубио и Лавров провели первый телефонный разговор
22:17
ОВА: Россияне ударили по Николаеву реактивным беспилотником неизвестного типа, возник пожар
Все новости...
Реклама:
Реклама: