Американские политтехнологи, миллиарды для Ахметова и вип-беженцы в Монако. Громкие расследования УП

Журналистика по темпу влияния напоминает многомесячную осаду города в средние века: она пытается изменить общество, указывая ему на недостатки, но движение к изменениям происходит очень медленно и не всегда заметно.

Однако тараном, который может быстро сокрушить городские ворота и обновить правила общества, становятся журналистские расследования. Их вес зависит не от объема текста или продолжительности видео, а от последствий, к которым они привели. От того, стали ли они толчком к позитивным изменениям.

Расследования всегда были важной составляющей работы Украинской правды и прочно вплетены в ДНК издания. Мы рассказываем правду, которую пытаются скрыть, и иногда она становится тем самым тараном, который разносит в щепки ворота коррупционной крепости.

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По случаю 25-летнего юбилея УП предлагает цикл материалов, в которых мы вспоминаем наши наиболее интересные и резонансные журналистские расследования. Они происходили при разных президентах и составах парламента, при разных экономических условиях и условиях безопасности, но все были важны для общества.

Мустафа Найем, 2007 год.

Неприметные коричневые двери подъезда, выбежав из которых можно сразу врезаться в уличный столб, ведут в офис, окна которого всегда зашторены. Именно это киевский форпост человека, фамилию которого на тот момент знают только избранные. Пол Манафорт, американский политтехнолог, которого называют визитницей Республиканской партии США. Человек, который по инициативе Рината Ахметова работал на парламентских выборах в поддержку Виктора Януковича и Партии регионов.

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История Манафорта не уместится в одну статью - их будет несколько. В них речь пойдет о том, как Ахметов привел Манафорта, как его команда ввела практику вип-агитаторов, придумала слоган "Улучшение вашей жизни уже сегодня" и научила лидера "регионалов" поднимать руки.

Пройдут годы, и украинские вояжи Манафорта станут известными на весь мир. Он потеряет должность руководителя избирательной кампании Дональда Трампа и будет признан виновным в налоговом мошенничестве и сговоре. Обвинения будут касаться его работы, связанной с Украиной в период с 2006 по 2015 год. В 2019 году Манафорт получит 7,5 лет тюрьмы, а в 2020-м его помилует Трамп.

Севгиль Мусаева, 2016 год.

Формула с доходом в 24 миллиарда гривен в год быстро вошла в оборот под названием "Роттердам плюс" - и стала символом сверхприбылей олигархов в период президентства Порошенко.

Ее суть сводилась к следующему. Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) объявила, что теперь стоимость угля для ТЭС будут определять не вручную, а по новой методике АPI2.

АPI2 – это индекс биржевых цен на уголь в регионе ARA (Амстердам, Роттердам, Антверпен), который включает стоимость сырья, а также расходы на его доставку в порт. К этой цене также добавили стоимость логистики (тот самый "плюс"). Так на момент выхода публикации за доставку добавлялось около $15 за тонну угля при его цене в $40-45.

И получалось, что хотя львиная доля угля для ТЭС добывалась на Донбассе и в России, стоил он столько, будто бы его везли из Роттердама.

Главными выгодоприобретателями новой методики формирования цены на уголь стали "ДТЭК" Рината Ахметова и окружение Петра Порошенко. А для рядовых граждан результатом ее введения стал рост тарифов на электроэнергию.

Михаил Ткач, 2022 год

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать – решили журналисты УП, которые регулярно получали сигналы: в Монако, Монте-Карло и Ницце собралось неприлично большое количество украинских вип-беженцев. И отправились на их поиски.

Оказалось, вип-беженцы действительно там есть. У берегов Монако журналисты нашли 65-метровую яхту стоимостью 70 миллионов долларов под названием "Z". Эта буква в 2022-м стала символом российского вторжения, однако в данном случае означала первую букву фамилии миллиардера Константина Жеваго (Zhevago). В 2019 году ГБР объявило Жеваго в розыск - его подозревают в хищении средств вкладчиков банка "Финансы и кредит". И до этого видео его местонахождение оставалось неизвестным.

Зафиксировала съемочная группа и пятизвездочный отель в Монте-Карло, апартаменты в котором не первый год арендовала семья депутата от ОПЗЖ Григория Суркиса. Нашла имение киевского депутата Вадима Столара в Ницце. Побывала на курорте Сен-Жан-Кап-Ферра, который украинские политики и бизнесмены превратили во французскую Конча-Заспу: за несколько дней журналисты обнаружили около десятка имений, к которым приезжают автомобили с украинскими номерными знаками...

Этот материал станет только первым в ряде других, где журналисты УП будут находить депутатов, чиновников и даже бывшего президента, которые пересиживают войну на элитных зарубежных курортах.

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