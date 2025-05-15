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Мільярд прочитань за місяць: якими були рекордні показники в історії "Української правди"

Українська правдаЧетвер, 15 травня 2025, 15:41
Мільярд прочитань за місяць: якими були рекордні показники в історії Української правди
УП

У лютому-березні 2022 року, за перший місяць повномасштабного вторгнення, "Українська правда" зафіксувала абсолютний рекорд – понад 1 мільярд прочитаних сторінок. Це найбільший трафік в історії УП.

За перший тиждень великої війни наші матеріали переглянули 23,1 мільйона користувачів, причому найінтенсивнішим днем було 24 лютого 2022 року. Того дня 7,4 мільйона людей прочитали понад 53 мільйони сторінок.

У наступні дні показники трохи знизилися, але все одно були високими. 25 лютого 2022-го сторінки УП читали 6,4 млн користувачів, а 26 лютого – 5,4 млн.

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Загалом у перший рік повномасштабної війни кількість переглядів нашого сайту зросла в 6 разів порівняно з періодами до великої війни.

У трійку найпрочитаніших новин на УП потрапили:

Другий за масштабом сплеск зафіксували під час Революції Гідності: у лютому-березні 2014 року читачі "Української правди" відвідали понад 372 млн сторінок.

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Нині наш сайт відвідує щонайменше мільйон унікальних користувачів кожного дня. Наприклад, 9 травня 2025 року 1,1 млн людей прочитали 3,35 млн сторінок.

 

Серед колонок УП найбільше переглядів (понад 1 млн) зібрала публікація Романа Кравця "Смерть путіна у вівторок".

На "Економічній правді" найпопулярнішим виявився матеріал Аліни Полякової "Продам нирку". Скільки коштує людське тіло" з понад 1,7 млн переглядів.

На "Українській правді. Життя" рекорд встановив матеріал "10 ранніх ознак вагітності за оцінками експертів" (понад 1,7 млн).

На "Європейській правді" рекордну кількість переглядів отримала новина "У США відреагували на рішення Путіна привести ядерні війська в режим готовності" (понад 1,1 млн), а на "УП. TabloID" – "Багато сімей перестають існувати": Цимбалюк пояснив, чому чоловіків, які не в ЗСУ, потрібно випускати за кордон" (понад 550 тисяч).

І найпопулярнішим на YouTube-каналі "Української правди" стало відео "Третя після Росії та США. Як виглядав ядерний потенціал України" авторства Ельдара Сарахмана, Євгена Руденка і Дмитра Ларіна.

Українці приходять за правдою у найважчі моменти і залишаються. Дякуємо, що ви з нами.

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