Адміністрація Трампа посилила санкційний тиск на Іран напередодні ядерних переговорів

США оголосили про нові санкції проти іранського нафтового сектора напередодні запланованих переговорів з Тегераном щодо ядерної програми.

Джерело: CNN

Деталі: Повідомляється, що адміністрація президента Дональда Трампа оголосила про нові обмежувальні заходи в межах так званої "кампанії максимального тиску" на Іран. Санкції запроваджено всього за кілька днів до запланованих на суботу, 12 квітня, переговорів між представниками США та Ірану, які мають стосуватися, зокрема, питань ядерної програми Тегерана.

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"Державний департамент визначає китайського оператора терміналу Guangsha Zhoushan Energy Group Co Ltd, який отримав щонайменше вісім вантажів іранської сирої нафти за останні кілька років", – заявила речниця Держдепу Теммі Брюс.

Дослівно: "Нові санкції Державного департаменту спрямовані проти китайського оператора терміналу Guangsha Zhoushan Energy Group Co Ltd, який отримав щонайменше вісім вантажів іранської сирої нафти за останні кілька років".

Деталі: Держдеп також визначив три компанії, що здійснюють управління суднами, через їхню участь у транспортуванні іранської нафти, а два судна були класифіковані як власність двох цих компаній.

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"Це чіткий сигнал, що США й надалі застосовуватимуть усі наявні інструменти для протидії незаконному нафтовому експорту з Ірану", – додала Брюс.

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