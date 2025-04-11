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Адміністрація Трампа посилила санкційний тиск на Іран напередодні ядерних переговорів

Іван Д'яконовП'ятниця, 11 квітня 2025, 00:36
Адміністрація Трампа посилила санкційний тиск на Іран напередодні ядерних переговорів
Спецпосланець президента США Стів Віткофф і міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі. Фото: Getty Images

США оголосили про нові санкції проти іранського нафтового сектора напередодні запланованих переговорів з Тегераном щодо ядерної програми.

Джерело: CNN

Деталі: Повідомляється, що адміністрація президента Дональда Трампа оголосила про нові обмежувальні заходи в межах так званої "кампанії максимального тиску" на Іран. Санкції запроваджено всього за кілька днів до запланованих на суботу, 12 квітня, переговорів між представниками США та Ірану, які мають стосуватися, зокрема, питань ядерної програми Тегерана.

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"Державний департамент визначає китайського оператора терміналу Guangsha Zhoushan Energy Group Co Ltd, який отримав щонайменше вісім вантажів іранської сирої нафти за останні кілька років", – заявила речниця Держдепу Теммі Брюс.

Дослівно: "Нові санкції Державного департаменту спрямовані проти китайського оператора терміналу Guangsha Zhoushan Energy Group Co Ltd, який отримав щонайменше вісім вантажів іранської сирої нафти за останні кілька років".

Деталі: Держдеп також визначив три компанії, що здійснюють управління суднами, через їхню участь у транспортуванні іранської нафти, а два судна були класифіковані як власність двох цих компаній.

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"Це чіткий сигнал, що США й надалі застосовуватимуть усі наявні інструменти для протидії незаконному нафтовому експорту з Ірану", – додала Брюс.

Передісторія: 

  • 12 квітня в Омані відбудуться переговори між Іраном та Сполученими Штатами Америки щодо ядерної програми Тегерану, очікується, що їх очолить міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі та представник президента США Стів Віткофф.
  • 5 квітня Іран відкидав можливість прямих переговорів зі Сполученими Штатами щодо іранської ядерної програми як "безглузді".
  • На початку березня Трамп заявив, що направив верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї лист з пропозицією щодо іранської ядерної програми.
  • За інформацією джерел Axios, лист Трампа до Хаменеї був "жорстким" і містив не лише пропозицію переговорів щодо нової ядерної угоди, а й наслідки, якщо Тегеран її відкине.
  • Трамп також казав, що Іран зіткнеться з небаченими раніше бомбардуваннями, якщо не укладе угоду зі Сполученими Штатами про зупинку розробки ядерної зброї.

ІранСШАсанкціїпереговори
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