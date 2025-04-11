Администрация Трампа усилила санкционное давление на Иран накануне ядерных переговоров

США объявили о новых санкциях против иранского нефтяного сектора накануне запланированных переговоров с Тегераном по ядерной программе.

Источник: CNN

Детали: Сообщается, что администрация президента Дональда Трампа объявила о новых ограничительных мерах в рамках так называемой "кампании максимального давления" на Иран. Санкции введены всего за несколько дней до запланированных на субботу, 12 апреля, переговоров между представителями США и Ирана, которые должны касаться, в частности, вопросов ядерной программы Тегерана.

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"Государственный департамент определяет китайского оператора терминала Guangsha Zhoushan Energy Group Co Ltd, который получил по меньшей мере восемь грузов иранской сырой нефти за последние несколько лет", – заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

Дословно: "Новые санкции Государственного департамента направлены против китайского оператора терминала Guangsha Zhoushan Energy Group Co Ltd, который получил по меньшей мере восемь грузов иранской сырой нефти за последние несколько лет".

Детали: Госдеп также определил три компании, осуществляющие управление судами, из-за их участия в транспортировке иранской нефти, а два судна были классифицированы как собственность двух этих компаний.

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"Это четкий сигнал, что США и в дальнейшем будут применять все имеющиеся инструменты для противодействия незаконному нефтяному экспорту из Ирана", – добавила Брюс.

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