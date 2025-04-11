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Администрация Трампа усилила санкционное давление на Иран накануне ядерных переговоров

Иван ДьяконовПятница, 11 апреля 2025, 00:36
Администрация Трампа усилила санкционное давление на Иран накануне ядерных переговоров
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Фото: Getty Images

США объявили о новых санкциях против иранского нефтяного сектора накануне запланированных переговоров с Тегераном по ядерной программе.

Источник: CNN

Детали: Сообщается, что администрация президента Дональда Трампа объявила о новых ограничительных мерах в рамках так называемой "кампании максимального давления" на Иран. Санкции введены всего за несколько дней до запланированных на субботу, 12 апреля, переговоров между представителями США и Ирана, которые должны касаться, в частности, вопросов ядерной программы Тегерана.

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"Государственный департамент определяет китайского оператора терминала Guangsha Zhoushan Energy Group Co Ltd, который получил по меньшей мере восемь грузов иранской сырой нефти за последние несколько лет", – заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

Дословно: "Новые санкции Государственного департамента направлены против китайского оператора терминала Guangsha Zhoushan Energy Group Co Ltd, который получил по меньшей мере восемь грузов иранской сырой нефти за последние несколько лет".

Детали: Госдеп также определил три компании, осуществляющие управление судами, из-за их участия в транспортировке иранской нефти, а два судна были классифицированы как собственность двух этих компаний.

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"Это четкий сигнал, что США и в дальнейшем будут применять все имеющиеся инструменты для противодействия незаконному нефтяному экспорту из Ирана", – добавила Брюс.

Предыстория: 

  • 12 апреля в Омане состоятся переговоры между Ираном и Соединенными Штатами Америки по ядерной программе Тегерана, ожидается, что их возглавит министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и представитель президента США Стив Уиткофф.
  • 5 апреля Иран отвергал возможность прямых переговоров с Соединенными Штатами по иранской ядерной программе как "бессмысленные".
  • В начале марта Трамп заявил, что направил верховному лидеру Ирана аятоли Али Хаменеи письмо с предложением по иранской ядерной программе.
  • По информации источников Axios, письмо Трампа к Хаменеи было "жестким" и содержало не только предложение переговоров по новой ядерной сделке, но и последствия, если Тегеран ее отвергнет.
  • Трамп также говорил, что Иран столкнется с невиданными ранее бомбардировками, если не заключит соглашение с Соединенными Штатами об остановке разработки ядерного оружия.

ИранСШАсанкциипереговоры
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