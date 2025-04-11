Администрация Трампа усилила санкционное давление на Иран накануне ядерных переговоров
США объявили о новых санкциях против иранского нефтяного сектора накануне запланированных переговоров с Тегераном по ядерной программе.
Источник: CNN
Детали: Сообщается, что администрация президента Дональда Трампа объявила о новых ограничительных мерах в рамках так называемой "кампании максимального давления" на Иран. Санкции введены всего за несколько дней до запланированных на субботу, 12 апреля, переговоров между представителями США и Ирана, которые должны касаться, в частности, вопросов ядерной программы Тегерана.
"Государственный департамент определяет китайского оператора терминала Guangsha Zhoushan Energy Group Co Ltd, который получил по меньшей мере восемь грузов иранской сырой нефти за последние несколько лет", – заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.
Дословно: "Новые санкции Государственного департамента направлены против китайского оператора терминала Guangsha Zhoushan Energy Group Co Ltd, который получил по меньшей мере восемь грузов иранской сырой нефти за последние несколько лет".
Детали: Госдеп также определил три компании, осуществляющие управление судами, из-за их участия в транспортировке иранской нефти, а два судна были классифицированы как собственность двух этих компаний.
"Это четкий сигнал, что США и в дальнейшем будут применять все имеющиеся инструменты для противодействия незаконному нефтяному экспорту из Ирана", – добавила Брюс.
Предыстория:
- 12 апреля в Омане состоятся переговоры между Ираном и Соединенными Штатами Америки по ядерной программе Тегерана, ожидается, что их возглавит министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и представитель президента США Стив Уиткофф.
- 5 апреля Иран отвергал возможность прямых переговоров с Соединенными Штатами по иранской ядерной программе как "бессмысленные".
- В начале марта Трамп заявил, что направил верховному лидеру Ирана аятоли Али Хаменеи письмо с предложением по иранской ядерной программе.
- По информации источников Axios, письмо Трампа к Хаменеи было "жестким" и содержало не только предложение переговоров по новой ядерной сделке, но и последствия, если Тегеран ее отвергнет.
- Трамп также говорил, что Иран столкнется с невиданными ранее бомбардировками, если не заключит соглашение с Соединенными Штатами об остановке разработки ядерного оружия.