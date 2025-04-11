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Росіяни окупували Олександропіль на Донеччині та просунулись на межі з Дніпропетровщиною – DeepState

Іван Д'яконовП'ятниця, 11 квітня 2025, 01:44
Росіяни окупували Олександропіль на Донеччині та просунулись на межі з Дніпропетровщиною – DeepState
Мапа: DeepState

За інформацією моніторингового ресурсу DeepState, російські війська окупували населений пункт Олександропіль у Донецькій області, а також просунулися вглиб українських позицій в селі Успенівка, що розташоване за 6 кілометрів від адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Олександропіль, а також просунувся біля Новобахмутівки та в Успенівці".

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Передісторія:

  • Протягом дня 10 квітня на всіх напрямках фронту відбулося 125 бойових зіткнень. Окупанти завдали одного ракетного та 77 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 114 КАБ, здійснив 931 удар дронами-камікадзе та 4218 обстрілів позицій наших військ.
  • У ніч проти 10 квітня аналітичний проєкт DeepState оновив карту, повідомивши про просування росіян біля чотирьох населених пунктів Донецької області.

окупаціяДонецька область
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