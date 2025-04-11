Росіяни окупували Олександропіль на Донеччині та просунулись на межі з Дніпропетровщиною – DeepState

За інформацією моніторингового ресурсу DeepState, російські війська окупували населений пункт Олександропіль у Донецькій області, а також просунулися вглиб українських позицій в селі Успенівка, що розташоване за 6 кілометрів від адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Олександропіль, а також просунувся біля Новобахмутівки та в Успенівці".

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Передісторія: