Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 9, масштабну пожежу вже загасили
П'ятниця, 11 квітня 2025, 08:18
Масштабну пожежу у Дніпрі, яку спричинила російська атака, наразі загасили, кількість постраждалих через ракетний удар зросла до 9.
Джерело: ДСНС в Telegram
Дослівно служба: "Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, площею 6000 кв.м., що виникла через ворожий удар у Дніпрі. Кількість постраждалих збільшилася до 9 людей".
Реклама:
Деталі: На місці удару працювали 162 рятувальники та 35 одиниць техніки.
Передісторія:
- Увечері 10 квітня Росія завдала ракетного удару по Дніпру, в результаті чого загинув 42-річний чоловік. Спочатку повідомлялося про 8 постраждалих, пожежу і руйнування на цивільному об’єкті.