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Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 9, масштабну пожежу вже загасили

Ірина БалачукП'ятниця, 11 квітня 2025, 08:18
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 9, масштабну пожежу вже загасили
Фото ДСНС

Масштабну пожежу у Дніпрі, яку спричинила російська атака, наразі загасили, кількість постраждалих через ракетний удар зросла до 9.

Джерело: ДСНС в Telegram

Дослівно служба: "Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, площею 6000 кв.м., що виникла через ворожий удар у Дніпрі. Кількість постраждалих збільшилася до 9 людей". 

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Фото ДСНС

Деталі: На місці удару працювали 162 рятувальники та 35 одиниць техніки. 

 
Фото ДСНС

Передісторія:

Дніпропожежаракетний удар
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