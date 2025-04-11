Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 9, масштабну пожежу вже загасили

Масштабну пожежу у Дніпрі, яку спричинила російська атака, наразі загасили, кількість постраждалих через ракетний удар зросла до 9.

Джерело: ДСНС в Telegram

Дослівно служба: "Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, площею 6000 кв.м., що виникла через ворожий удар у Дніпрі. Кількість постраждалих збільшилася до 9 людей".

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Фото ДСНС

Деталі: На місці удару працювали 162 рятувальники та 35 одиниць техніки.

Фото ДСНС

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