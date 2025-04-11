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Количество пострадавших в Днепре возросло до 9, масштабный пожар уже потушили

Ирина БалачукПятница, 11 апреля 2025, 08:18
Количество пострадавших в Днепре возросло до 9, масштабный пожар уже потушили
Фото ГСЧС

Масштабный пожар в Днепре, который вызвала российская атака, уже потушили, количество пострадавших из-за ракетного удара возросло до 9.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "Спасатели ликвидировали масштабный пожар, площадью 6000 кв.м., возникший из-за вражеского удара в Днепре. Количество пострадавших увеличилось до 9 человек". 

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Фото гсчс

Детали: На месте удара работали 162 спасателя и 35 единиц техники. 

 
фото ГСЧС

Предыстория:

Днепрпожарракетный удар
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