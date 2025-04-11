Количество пострадавших в Днепре возросло до 9, масштабный пожар уже потушили
Пятница, 11 апреля 2025, 08:18
Масштабный пожар в Днепре, который вызвала российская атака, уже потушили, количество пострадавших из-за ракетного удара возросло до 9.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно служба: "Спасатели ликвидировали масштабный пожар, площадью 6000 кв.м., возникший из-за вражеского удара в Днепре. Количество пострадавших увеличилось до 9 человек".
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Детали: На месте удара работали 162 спасателя и 35 единиц техники.
Предыстория:
- Вечером 10 апреля Россия нанесла ракетный удар по Днепру, в результате чего погиб 42-летний мужчина. Сначала сообщалось о 8 пострадавших, пожар и разрушения на гражданском объекте.