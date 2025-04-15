У Канаді пообіцяли й надалі підтримувати Україну після виборів

Правляча Ліберальна партія Канади запевнила, що в разі перемоги на виборах надалі надаватиме Україні всебічну підтримку.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на відповідь виборчого штабу партії на запит Конгресу українців Канади

Дослівно: "Ми й надалі захищатимемо наші цінності миру й стабільності, продовжуючи підтримувати Україну й українців. Ми надаватимемо різноманітну військову допомогу, спираючись на вже виділені понад 4,5 млрд дол. Щорічні рівні підтримки відповідатимуть потребам України й погоджуватимуться із союзниками для забезпечення ефективності".

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Деталі: У тексті заяви Ліберальної партії, яку отримав у розпорядження "Укрінформ", йдеться про те, що Канада планує "продовжувати макроекономічну, гуманітарну й іншу підтримку, аби допомогти Україні забезпечувати надання необхідних послуг й сприяти її довготерміновій відбудові".

Також у правлячій партії додали, що обіцяють направити заморожені російські активи на відбудову України.

"Ми підтримуватимемо спільну із партнерами по G7 роботу над законодавчими рамками для перенаправлення заморожених російських активів на відновлення України", – заявили канадські ліберали.

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