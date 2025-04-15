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В Канаде пообещали и в дальнейшем поддерживать Украину после выборов

Степан ГафткоВторник, 15 апреля 2025, 02:19
В Канаде пообещали и в дальнейшем поддерживать Украину после выборов
Фото: Getty Images

Правящая Либеральная партия Канады заверила, что в случае победы на выборах в дальнейшем будет оказывать Украине всестороннюю поддержку.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на ответ избирательного штаба партии на запрос Конгресса украинцев Канады

Дословно: "Мы и в дальнейшем будем защищать наши ценности мира и стабильности, продолжая поддерживать Украину и украинцев. Мы будем предоставлять разнообразную военную помощь, опираясь на уже выделенные более 4,5 млрд долл. Ежегодные уровни поддержки будут отвечать потребностям Украины и согласовываться с союзниками для обеспечения эффективности".

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Детали: В тексте заявления Либеральной партии, которое получил в распоряжение "Укринформ", говорится о том, что Канада планирует "продолжать макроэкономическую, гуманитарную и другие поддержку, чтобы помочь Украине обеспечивать предоставление необходимых услуг и способствовать ее долгосрочному восстановлению".

Также в правящей партии добавили, что обещают направить замороженные российские активы на восстановление Украины.

"Мы будем поддерживать совместную с партнерами по G7 работу над законодательными рамками для перенаправления замороженных российских активов на восстановление Украины", – заявили канадские либералы. 

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Напомним:

  • 8 апреля стало известно, что премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна еще не приняла окончательного решения относительно участия в миротворческом контингенте в Украине после завершения войны.
  • 14 апреля президент Конгресса украинцев Канады Александра Хичий заявила, что ужасное кровопролитие, которое Россия совершает в Украине, не прекратится, пока Канада и союзники не предоставят Украине необходимое оружие и системы ПВО для защиты городов и победы над Россией.

КанадаУкраинапомощь Украине
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