В Канаде пообещали и в дальнейшем поддерживать Украину после выборов
Правящая Либеральная партия Канады заверила, что в случае победы на выборах в дальнейшем будет оказывать Украине всестороннюю поддержку.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на ответ избирательного штаба партии на запрос Конгресса украинцев Канады
Дословно: "Мы и в дальнейшем будем защищать наши ценности мира и стабильности, продолжая поддерживать Украину и украинцев. Мы будем предоставлять разнообразную военную помощь, опираясь на уже выделенные более 4,5 млрд долл. Ежегодные уровни поддержки будут отвечать потребностям Украины и согласовываться с союзниками для обеспечения эффективности".
Детали: В тексте заявления Либеральной партии, которое получил в распоряжение "Укринформ", говорится о том, что Канада планирует "продолжать макроэкономическую, гуманитарную и другие поддержку, чтобы помочь Украине обеспечивать предоставление необходимых услуг и способствовать ее долгосрочному восстановлению".
Также в правящей партии добавили, что обещают направить замороженные российские активы на восстановление Украины.
"Мы будем поддерживать совместную с партнерами по G7 работу над законодательными рамками для перенаправления замороженных российских активов на восстановление Украины", – заявили канадские либералы.
Напомним:
- 8 апреля стало известно, что премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна еще не приняла окончательного решения относительно участия в миротворческом контингенте в Украине после завершения войны.
- 14 апреля президент Конгресса украинцев Канады Александра Хичий заявила, что ужасное кровопролитие, которое Россия совершает в Украине, не прекратится, пока Канада и союзники не предоставят Украине необходимое оружие и системы ПВО для защиты городов и победы над Россией.