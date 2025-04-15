Законодавці США представили законопроєкт про підтримку України та санкції проти РФ – ЗМІ

У Конгресі США представники Демократичної партії представили законопроєкт, покликаний посилити підтримку України у війні з Росією, а також запровадити жорсткі санкції проти Москви.

Джерело: Reuters з посиланням на копію законопроєкту, яка ще не оприлюднена публічно

Деталі: Конгресмен Грег Мікс, провідний демократ у Комітеті у закордонних справах Палати представників, представив законопроєкт, який передбачає багаторівневу допомогу Україні – від фінансування безпекових потреб і післявоєнного відновлення до посилених санкцій проти Росії.

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Згідно з проєктом, у першому розділі підтверджується підтримка України та НАТО, а також пропонується створення посади спеціального координатора з питань відновлення України. Другий розділ стосується безпекової допомоги, зокрема прямих кредитів і військового фінансування. У третьому йдеться про суворі санкції та експортний контроль, які мають торкнутися російських банків, енергетичної та гірничодобувної галузей, а також чиновників РФ.

За словами поінформованих джерел агентства, це – чергова спроба чинити тиск на адміністрацію президента Дональда Трампа, аби вона зайняла чіткішу позицію на боці Києва.

Дослівно: "Такі дії в Конгресі відображають зростаючу стурбованість законодавців з обох партій долею України, оскільки президент-республіканець Дональд Трамп зайняв більш примирливу позицію щодо Москви з моменту початку свого другого терміну 20 січня".

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Деталі: На думку помічників конгресменів, які працювали над текстом, навіть якщо законопроєкт не отримає повної підтримки Палати представників, його окремі положення можуть увійти до ширшого пакету рішень щодо України.

"Цей законопроєкт точно стане частиною ширшої законодавчої дискусії", – зазначив один зі співавторів.

Дослівно: "Попри збереження двопартійної підтримки України впродовж трьох років повномасштабної війни, дедалі більше союзників Трампа серед республіканців висловлюють стриманішу позицію щодо допомоги Києву після того, як їхня партія здобула контроль над Палатою представників, а з січня 2025 року – і над Білим домом та Сенатом".

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