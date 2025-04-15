Законодатели США представили законопроект о поддержке Украины и санкциях против РФ – СМИ
В Конгрессе США представители Демократической партии представили законопроект, призванный усилить поддержку Украины в войне с Россией, а также ввести жесткие санкции против Москвы.
Источник: Reuters со ссылкой на копию законопроекта, которая еще не обнародована публично
Детали: Конгрессмен Грег Микс, ведущий демократ в Комитете по иностранным делам Палаты представителей, представил законопроект, который предусматривает многоуровневую помощь Украине – от финансирования потребностей безопасности и послевоенного восстановления до усиленных санкций против России.
Согласно проекту, в первом разделе подтверждается поддержка Украины и НАТО, а также предлагается создание должности специального координатора по вопросам восстановления Украины. Второй раздел касается помощи по безопасности, в частности прямых кредитов и военного финансирования. В третьем говорится о строгих санкциях и экспортном контроле, которые должны коснуться российских банков, энергетической и горнодобывающей отраслей, а также чиновников РФ.
По словам информированных источников агентства, это – очередная попытка оказать давление на администрацию президента Дональда Трампа, чтобы она заняла более четкую позицию на стороне Киева.
Дословно: "Такие действия в Конгрессе отражают растущую обеспокоенность законодателей из обеих партий судьбой Украины, поскольку президент-республиканец Дональд Трамп занял более примирительную позицию в отношении Москвы с момента начала своего второго срока 20 января".
Детали: По мнению помощников конгрессменов, которые работали над текстом, даже если законопроект не получит полной поддержки Палаты представителей, его отдельные положения могут войти в более широкий пакет решений по Украине.
"Этот законопроект точно станет частью более широкой законодательной дискуссии", – отметил один из соавторов.
Дословно: "Несмотря на сохранение двухпартийной поддержки Украины в течение трех лет полномасштабной войны, все больше союзников Трампа среди республиканцев выражают сдержанную позицию относительно помощи Киеву после того, как их партия получила контроль над Палатой представителей, а с января 2025 года – и над Белым домом и Сенатом".
Предыстория:
- В начале апреля в Сенате США представили законопроект о новых санкциях против России за отказ Кремля от мирного соглашения, включая 500% пошлиной на товары из стран, покупающих российские нефть и газ.
- 14 апреля Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за начало полномасштабного вторжения России в Украину не только на хозяина Кремля Владимира Путина, но также на своего предшественника Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.
- Трамп комментируя предложение Владимира Зеленского приобрести американские зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты украинского неба, заявил, что "нельзя начинать войну против кого-то, кто в 20 раз превосходит тебя, а потом надеяться, что люди дадут тебе ракеты".