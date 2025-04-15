Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Законодатели США представили законопроект о поддержке Украины и санкциях против РФ – СМИ

Иван ДьяконовВторник, 15 апреля 2025, 05:45
Законодатели США представили законопроект о поддержке Украины и санкциях против РФ – СМИ
Фото: Getty Images

В Конгрессе США представители Демократической партии представили законопроект, призванный усилить поддержку Украины в войне с Россией, а также ввести жесткие санкции против Москвы.

Источник: Reuters со ссылкой на копию законопроекта, которая еще не обнародована публично

Детали: Конгрессмен Грег Микс, ведущий демократ в Комитете по иностранным делам Палаты представителей, представил законопроект, который предусматривает многоуровневую помощь Украине – от финансирования потребностей безопасности и послевоенного восстановления до усиленных санкций против России.

Реклама:

Согласно проекту, в первом разделе подтверждается поддержка Украины и НАТО, а также предлагается создание должности специального координатора по вопросам восстановления Украины. Второй раздел касается помощи по безопасности, в частности прямых кредитов и военного финансирования. В третьем говорится о строгих санкциях и экспортном контроле, которые должны коснуться российских банков, энергетической и горнодобывающей отраслей, а также чиновников РФ.

По словам информированных источников агентства, это – очередная попытка оказать давление на администрацию президента Дональда Трампа, чтобы она заняла более четкую позицию на стороне Киева.

Дословно: "Такие действия в Конгрессе отражают растущую обеспокоенность законодателей из обеих партий судьбой Украины, поскольку президент-республиканец Дональд Трамп занял более примирительную позицию в отношении Москвы с момента начала своего второго срока 20 января".

РЕКЛАМА:

Детали: По мнению помощников конгрессменов, которые работали над текстом, даже если законопроект не получит полной поддержки Палаты представителей, его отдельные положения могут войти в более широкий пакет решений по Украине.

"Этот законопроект точно станет частью более широкой законодательной дискуссии", – отметил один из соавторов.

Дословно: "Несмотря на сохранение двухпартийной поддержки Украины в течение трех лет полномасштабной войны, все больше союзников Трампа среди республиканцев выражают сдержанную позицию относительно помощи Киеву после того, как их партия получила контроль над Палатой представителей, а с января 2025 года – и над Белым домом и Сенатом".

Предыстория: 

  • В начале апреля в Сенате США представили законопроект о новых санкциях против России за отказ Кремля от мирного соглашения, включая 500% пошлиной на товары из стран, покупающих российские нефть и газ.
  • 14 апреля Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за начало полномасштабного вторжения России в Украину не только на хозяина Кремля Владимира Путина, но также на своего предшественника Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.
  • Трамп комментируя предложение Владимира Зеленского приобрести американские зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты украинского неба, заявил, что "нельзя начинать войну против кого-то, кто в 20 раз превосходит тебя, а потом надеяться, что люди дадут тебе ракеты".

СШАпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоРоссияне атаковали Киевскую область: повреждены дома и авто, вспыхнул пожар
Рейтинг Трампа в США упал до самого низкого уровня с начала президентства
Через пункт пропуска "Шегини" ограничат движение для легковых авто до 10 мая
Гарвард подал в суд на администрацию Трампа
Трамп прибудет на похороны Папы Франциска в Риме
видеоЗеленский посоветовал России "самый простой путь" прекращения огня
Все новости...
Трамп ответил упреком на предложение Зеленского купить "Патриоты"
Российские оккупанты продвинулись в Донецкой и Курской областях – DeepState
Politico: Каллас призвала лидеров ЕС не ехать в Москву 9 мая и поддержать Украину
Власти России заявили о массированной атаке дронов на Курщину: говорят, более сотни сбили
Последние новости
10:07
Музыка как опиоиды: ученые исследовали, как мозг реагирует на любимые композиции
10:04
Минюст США обвиняет Google в использовании ИИ для укрепления монополии
09:46
Швейцарская гвардия отложила приведение к присяге из-за смерти Папы
09:41
Украинцы более чем на треть уменьшили спрос на грузовики: какие модели популярны
09:32
Неоколониализм. Как Россия "спасает" Африку от Украины и США
09:31
фотоРоссияне ударили УАБом по селу на Харьковщине: горели дома, повреждена почта, двое раненых
09:25
Силы ПВО сбили 38 из 54 БПЛА, еще 16 беспилотников-имитаторов не достигли своих целей
09:14
Поисковая функция ChatGPT стремительно растет в Европе, хотя до масштабов Google еще далеко
09:05
В Румынии зафиксировали два землетрясения
08:55
Сборная Украины по тяжелой атлетике завершила чемпионат Европы с 13 медалями в активе
Все новости...
Реклама:
Реклама: