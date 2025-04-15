Законодатели США представили законопроект о поддержке Украины и санкциях против РФ – СМИ

В Конгрессе США представители Демократической партии представили законопроект, призванный усилить поддержку Украины в войне с Россией, а также ввести жесткие санкции против Москвы.

Источник: Reuters со ссылкой на копию законопроекта, которая еще не обнародована публично

Детали: Конгрессмен Грег Микс, ведущий демократ в Комитете по иностранным делам Палаты представителей, представил законопроект, который предусматривает многоуровневую помощь Украине – от финансирования потребностей безопасности и послевоенного восстановления до усиленных санкций против России.

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Согласно проекту, в первом разделе подтверждается поддержка Украины и НАТО, а также предлагается создание должности специального координатора по вопросам восстановления Украины. Второй раздел касается помощи по безопасности, в частности прямых кредитов и военного финансирования. В третьем говорится о строгих санкциях и экспортном контроле, которые должны коснуться российских банков, энергетической и горнодобывающей отраслей, а также чиновников РФ.

По словам информированных источников агентства, это – очередная попытка оказать давление на администрацию президента Дональда Трампа, чтобы она заняла более четкую позицию на стороне Киева.

Дословно: "Такие действия в Конгрессе отражают растущую обеспокоенность законодателей из обеих партий судьбой Украины, поскольку президент-республиканец Дональд Трамп занял более примирительную позицию в отношении Москвы с момента начала своего второго срока 20 января".

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Детали: По мнению помощников конгрессменов, которые работали над текстом, даже если законопроект не получит полной поддержки Палаты представителей, его отдельные положения могут войти в более широкий пакет решений по Украине.

"Этот законопроект точно станет частью более широкой законодательной дискуссии", – отметил один из соавторов.

Дословно: "Несмотря на сохранение двухпартийной поддержки Украины в течение трех лет полномасштабной войны, все больше союзников Трампа среди республиканцев выражают сдержанную позицию относительно помощи Киеву после того, как их партия получила контроль над Палатой представителей, а с января 2025 года – и над Белым домом и Сенатом".

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