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Администрация Трампа заморозила $2,2 млрд финансирования для Гарвардского университета

Иван ДьяконовВторник, 15 апреля 2025, 06:28
Администрация Трампа заморозила $2,2 млрд финансирования для Гарвардского университета
Иллюстративное фото: Getty Images

Министерство образования США объявило о замораживании государственного финансирования на сумму 2,2 миллиарда долларов для Гарвардского университета после того, как учебное заведение отклонило требования администрации Трампа.

Источник: пресс-релиз Министерства образования США

Дословно: "Объединенная целевая группа по борьбе с антисемитизмом объявляет о замораживании 2,2 млрд долларов долгосрочных грантов и 60 млн долларов долгосрочных контрактов для Гарвардского университета".

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Детали: На прошлой неделе Белый дом направил в Гарвард список требований, направленных на жесткий государственный надзор и радикальные изменения в управлении университетом. Однако, в понедельник, 14 апреля, Гарвард отклонил эти требования, заявив, что администрация Дональда Трампа нарушает Первую поправку к Конституции США, превышает полномочия правительства в соответствии с Законом о гражданских правах и угрожает автономии частного учреждения.

В свою очередь, Министерство образования США сообщило о замораживании финансирования, заявив, что имеющиеся нарушения учебного процесса являются недопустимыми. 

Дословно: "Нарушение учебного процесса, от которого страдают кампусы в последние годы, неприемлемо. Притеснения еврейских студентов недопустимы. Элитным университетам пора серьезно отнестись к этой проблеме и взять на себя обязательства по существенным изменениям, если они хотят и в дальнейшем получать поддержку налогоплательщиков".

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Предыстория: 

  • 10 марта Гарвардский университет временно приостановил наем преподавателей и персонала из-за "финансовой неопределенности", вызванной усиленной проверкой со стороны администрации президента США Дональда Трампа.
  • В университете отметили, что временное замораживание имеет целью "сохранить финансовую гибкость", пока не станет понятна суть изменений в федеральной политике и масштаб их влияния на заведение.
  • 31 марта СМИ сообщили, что администрация Трампа начала меры, направленные на борьбу с антисемитизмом в Гарвардском университете, что может привести к замораживанию федерального финансирования заведения на сумму до 9 миллиардов долларов.
  • В конце марта Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о начале сворачивания Министерства образования США, выполняя свое давнее обещание по демонтажу этого правительственного учреждения, которое, по его словам, способствует распространению "левацкой" идеологии.

образованиеСША
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