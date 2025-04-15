Администрация Трампа заморозила $2,2 млрд финансирования для Гарвардского университета

Министерство образования США объявило о замораживании государственного финансирования на сумму 2,2 миллиарда долларов для Гарвардского университета после того, как учебное заведение отклонило требования администрации Трампа.

Источник: пресс-релиз Министерства образования США

Дословно: "Объединенная целевая группа по борьбе с антисемитизмом объявляет о замораживании 2,2 млрд долларов долгосрочных грантов и 60 млн долларов долгосрочных контрактов для Гарвардского университета".

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Детали: На прошлой неделе Белый дом направил в Гарвард список требований, направленных на жесткий государственный надзор и радикальные изменения в управлении университетом. Однако, в понедельник, 14 апреля, Гарвард отклонил эти требования, заявив, что администрация Дональда Трампа нарушает Первую поправку к Конституции США, превышает полномочия правительства в соответствии с Законом о гражданских правах и угрожает автономии частного учреждения.

В свою очередь, Министерство образования США сообщило о замораживании финансирования, заявив, что имеющиеся нарушения учебного процесса являются недопустимыми.

Дословно: "Нарушение учебного процесса, от которого страдают кампусы в последние годы, неприемлемо. Притеснения еврейских студентов недопустимы. Элитным университетам пора серьезно отнестись к этой проблеме и взять на себя обязательства по существенным изменениям, если они хотят и в дальнейшем получать поддержку налогоплательщиков".

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