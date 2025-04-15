Новий "слуга" склав присягу у Верховній Раді
Вівторок, 15 квітня 2025, 12:45
На засіданні Верховної Ради 15 квітня склав присягу новий член парламенту від "Слуги народу" Сергій Мельнік.
Джерело: народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram
Пряма мова: "Новий народний депутат Мельнік Сергій прийняв присягу - входить у "Слуга народу".
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Деталі: Железняк також поділився відповідною світлиною.
Передісторія:
- 25 лютого Верховна Рада підтримала складання повноважень народної депутатки від "Слуги народу" Ірини Кормишкіної, якій антикорупційні органи оголосили підозру в незаконному збагаченні та внесенні недостовірних даних до електронної декларації.
- Після цього Інна Свириба, яка була визнана обраною народною депутаткою від вказаної політсили подала заяву про відмову від депутатського мандата.
- 6 березня ЦВК визнала Сергія Мельніка, наступного за черговістю кандидата у виборчому списку партії "Слуга народу" під №149, обраним народним депутатом України на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року.