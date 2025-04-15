Новый "слуга" принял присягу в Верховной Раде
Вторник, 15 апреля 2025, 12:45
На заседании Верховной Рады 15 апреля принял присягу новый член парламента от "Слуги народа" Сергей Мельник.
Источник: народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram
Прямая речь: "Новый народный депутат Мельник Сергей принял присягу - входит в "Слугу народа".
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Детали: Железняк также поделился соответствующей фотографией.
Предыстория:
- 25 февраля Верховная Рада поддержала сложение полномочий народного депутата от "Слуги народа" Ирины Кормышкиной, которой антикоррупционные органы объявили подозрение в незаконном обогащении и внесении недостоверных данных в электронную декларацию.
- После этого Инна Свириба, которая была признана избранным народным депутатом от указанной политсилы подала заявление об отказе от депутатского мандата.
- 6 марта ЦИК признал Сергея Мельника, следующего по очередности кандидата в избирательном списке партии "Слуга народа" под №149, избранным народным депутатом Украины на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года.