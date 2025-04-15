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Нацгвардія створила 2 корпуси: їх очолили "Редіс" і "Корнет"

Ірина БалачукВівторок, 15 квітня 2025, 13:24
Нацгвардія створила 2 корпуси: їх очолили Редіс і Корнет
Ігор Оболєнський і Денис Прокопенко. колаж УП

Національна гвардія України створила два корпуси – їх очолили командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" полковник Денис Прокопенко (Редіс) та командир 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" полковник Ігор Оболєнський (Корнет).

Джерело: командувач Нацгвардії Олександр Півненко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", НГУ в Facebook

Деталі: За словами командувача Нацгвардії бригадного генерала Олександра Півненка, для кращого виконання завдань важливо, щоб командир корпусу був безпосереднім керівником для своїх підрозділів, знав командирів бригад, а вони – його.

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В НГУ підкреслили, що корпусна система дозволить значно покращити комунікацію між військовими, підвищити гнучкість і стійкість військ та загалом зробити армію більш ефективною.

Зазначається, що реформа враховує досвід війни з РФ, зокрема необхідність швидкого маневрування, стійкості до ударів противника, здатність утримувати великі території тощо.  

Передісторія: 

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НацгвардіяЗбройні сили
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