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Нацгвардия создала 2 корпуса: их возглавили "Редис" и "Корнет"

Ирина БалачукВторник, 15 апреля 2025, 13:24
Нацгвардия создала 2 корпуса: их возглавили Редис и Корнет
Игорь Оболенский и Денис Прокопенко. коллаж УП.

Национальная гвардия Украины создала два корпуса – их возглавили командир 12-й бригады специального назначения "Азов" полковник Денис Прокопенко (Редис) и командир 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" полковник Игорь Оболенский (Корнет).

Источник: командующий Нацгвардии Александр Пивненко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", НГУ в Facebook

Детали: По словам командующего Нацгвардии бригадного генерала Александра Пивненко, для лучшего выполнения задач важно, чтобы командир корпуса был непосредственным руководителем для своих подразделений, знал командиров бригад, а они – его.

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В НГУ подчеркнули, что корпусная система позволит значительно улучшить коммуникацию между военными, повысить гибкость и устойчивость войск и в целом сделать армию более эффективной.

Отмечается, что реформа учитывает опыт войны с РФ, в частности необходимость быстрого маневрирования, устойчивости к ударам противника, способность удерживать большие территории и тому подобное.

Предыстория:

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НацгвардияВооруженные силы
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