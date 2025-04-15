СБУ проводить обшуки у "головного кремлівського лобіста" УПЦ МП – джерела

У вівторок 15 квітня Служба безпеки України проводить обшуки в канцелярії Київської митрополії УПЦ МП.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За словами джерел УП, слідчі дії проходять у керуючого справами – митрополита Антонія Паканича, якого ще називають "головним кремлівським лобістом". Подробиці щодо ймовірних підозр наразі не розголошуються.

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фото, надане УП джерелом

"Українська правда" звернулася за офіційними коментарями до правоохоронців.

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