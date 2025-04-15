СБУ проводить обшуки у "головного кремлівського лобіста" УПЦ МП – джерела
Вівторок, 15 квітня 2025, 13:44
У вівторок 15 квітня Служба безпеки України проводить обшуки в канцелярії Київської митрополії УПЦ МП.
Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах
Деталі: За словами джерел УП, слідчі дії проходять у керуючого справами – митрополита Антонія Паканича, якого ще називають "головним кремлівським лобістом". Подробиці щодо ймовірних підозр наразі не розголошуються.
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"Українська правда" звернулася за офіційними коментарями до правоохоронців.
Передісторія:
- У грудні 2022 року РНБО запровадила, а президент Володимир Зеленський затвердив санкції проти ряду представників УПЦ МП. Серед них значився митрополит Бориспільський і Броварський Антоній УПЦ МП, керуючий справами УПЦ МП, член Міжсоборної присутності Руської православної церкви Іван Паканич (за даними УП, митрополита Антонія вважають неформальним лідером проросійського крила УПЦ МП).