Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

СБУ проводить обшуки у "головного кремлівського лобіста" УПЦ МП – джерела

Валентина РоманенкоВівторок, 15 квітня 2025, 13:44
СБУ проводить обшуки у головного кремлівського лобіста УПЦ МП – джерела
фото, надане УП джерелом

У вівторок 15 квітня Служба безпеки України проводить обшуки в канцелярії Київської митрополії УПЦ МП.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За словами джерел УП, слідчі дії проходять у керуючого справами – митрополита Антонія Паканича, якого ще називають "головним кремлівським лобістом". Подробиці щодо ймовірних підозр наразі не розголошуються.

Реклама:
 
фото, надане УП джерелом

"Українська правда" звернулася за офіційними коментарями до правоохоронців.

Передісторія:

  • У грудні 2022 року РНБО запровадила, а президент Володимир Зеленський затвердив санкції проти ряду представників УПЦ МП. Серед них значився митрополит Бориспільський і Броварський Антоній УПЦ МП, керуючий справами УПЦ МП, член Міжсоборної присутності Руської православної церкви Іван Паканич (за даними УП, митрополита Антонія вважають неформальним лідером проросійського крила УПЦ МП).

СБУобшуки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп прибуде на похорон Папи Франциска в Римі
відеоЗеленський порадив Росії "найпростіший шлях" припинення вогню
Ватикан назвав офіційну причину смерті Папи Римського
У Путіна відповіли, чи відвідає Трамп парад у Москві 9 травня
Помер народний депутат Мороз
Побили нацгвардійця у відпустці: підліткам, які влаштували бійку в Гідропарку, оголосили про підозру
Усі новини...
СБУ
У Харкові "на гарячому" затримали енергетика, який наводив російські дрони на ТЕЦ – СБУ
СБУ: Інструктор Яворівського полігону готував теракти проти командирів ЗСУ
У Дніпрі агентка ФСБ шпигувала за потягами ЗСУ через камеру в шпаківні – СБУ
Останні новини
01:04
Ватикан опублікував заповіт Папи Римського, який він склав за три роки до смерті
00:46
фото, оновленоРосіяни атакували Одесу БпЛА: виникли пожежі, є постраждалі
00:16
На Колізеї вимкнуть освітлення, щоб вшанувати памʼять покійного Папи
23:57
Партія премʼєра Канади лідирує за тиждень до виборів
23:51
відеоНімецький голкіпер відіграв заключні хвилини футбольного матчу на позиції півзахисника
23:43
Новини економіки 21 квітня: НБУ надасть держбюджету рекордну суму, зменшення електроспоживання
23:24
Трамп прибуде на похорон Папи Франциска в Римі
23:13
Росіяни знову вдарили по Харківщині: є жертва
22:47
В Одесі пролунали вибухи через атаку російських дронів
22:31
Зеленський: Україна на зустрічі в Лондоні просуватиме безумовне "припинення вогню"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: