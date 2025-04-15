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СБУ проводит обыски у "главного кремлевского лоббиста" УПЦ МП – источники

Валентина РоманенкоВторник, 15 апреля 2025, 13:44
СБУ проводит обыски у главного кремлевского лоббиста УПЦ МП – источники
фото, предоставленное УП источником

Во вторник 15 апреля Служба безопасности Украины проводит обыски в канцелярии Киевской митрополии УПЦ МП.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По словам источников УП, следственные действия проходят у управляющего делами - митрополита Антония Паканича, которого еще называют "главным кремлевским лоббистом". Подробности относительно вероятных подозрений пока не разглашаются.

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фото, предоставленное источником уп

"Украинская правда" обратилась за официальными комментариями к правоохранителям.

Предыстория:

В декабре 2022 года СНБО ввел, а президент Владимир Зеленский утвердил санкции против ряда представителей УПЦ МП. Среди них значился митрополит Бориспольский и Броварской Антоний УПЦ МП, управляющий делами УПЦ МП, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви Иван Паканич (по данным УП, митрополита Антония считают неформальным лидером пророссийского крыла УПЦ МП).

СБУобыски
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