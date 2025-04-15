Російський дрон атакував авто на Купʼянщині: поранене подружжя
Вівторок, 15 квітня 2025, 14:14
15 квітня на трасі між Ківшарівкою та Купʼянськом російський FPV-дрон вибухнув біля цивільної автівки, у результаті чого постраждав 59-річний чоловік та його 62-річна дружина.
Джерело: Харківська обласна пркуратура
Деталі: За даними слідства, вибуховий пристрій детонував поруч із машиною, в якій перебувало подружжя.
59-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення. Його 62-річна дружина зазнала гострої стресової реакції.
Реклама:
Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Проводиться досудове розслідування, слідчі документують черговий воєнний злочин Росії проти цивільного населення України.
Що передувало:
- Вранці 15 квітня російські окупанти атакували Харківщину: завдали авіаудару по житловому сектору селища Слатине та били дронами по селу Рубіжне, внаслідок чого вирували пожежі і пошкоджено житлові будинки.