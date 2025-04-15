Російський дрон атакував авто на Купʼянщині: поранене подружжя

15 квітня на трасі між Ківшарівкою та Купʼянськом російський FPV-дрон вибухнув біля цивільної автівки, у результаті чого постраждав 59-річний чоловік та його 62-річна дружина.

Джерело: Харківська обласна пркуратура

Деталі: За даними слідства, вибуховий пристрій детонував поруч із машиною, в якій перебувало подружжя.

59-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення. Його 62-річна дружина зазнала гострої стресової реакції.

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Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Проводиться досудове розслідування, слідчі документують черговий воєнний злочин Росії проти цивільного населення України.

Що передувало: