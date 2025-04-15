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Російський дрон атакував авто на Купʼянщині: поранене подружжя

Анастасія ПроцВівторок, 15 квітня 2025, 14:14
Російський дрон атакував авто на Купʼянщині: поранене подружжя
Ілюстративне фото: Getty Images

15 квітня на трасі між Ківшарівкою та Купʼянськом російський FPV-дрон вибухнув біля цивільної автівки, у результаті чого постраждав 59-річний чоловік та його 62-річна дружина.

Джерело: Харківська обласна пркуратура

Деталі: За даними слідства, вибуховий пристрій детонував поруч із машиною, в якій перебувало подружжя.
59-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення. Його 62-річна дружина зазнала гострої стресової реакції.

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Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Проводиться досудове розслідування, слідчі документують черговий воєнний злочин Росії проти цивільного населення України.

Що передувало:

  • Вранці 15 квітня російські окупанти атакували Харківщину: завдали авіаудару по житловому сектору селища Слатине та били дронами по селу Рубіжне, внаслідок чого вирували пожежі і пошкоджено житлові будинки.

Харківська областьбезпілотники
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