Российский дрон атаковал авто на Купянщине: ранены супруги

15 апреля на трассе между Ковшаровкой и Купянском российский FPV-дрон взорвался возле гражданской машины, в результате чего пострадали супруги.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, взрывное устройство детонировало рядом с машиной, в которой находились супруги.

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59-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение. Его 62-летняя жена получила острую стрессовую реакцию.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Проводится досудебное расследование, следователи документируют очередное военное преступление России против гражданского населения Украины.

Что предшествовало:

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