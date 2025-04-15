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Российский дрон атаковал авто на Купянщине: ранены супруги

Анастасия ПроцВторник, 15 апреля 2025, 14:14
Российский дрон атаковал авто на Купянщине: ранены супруги
Иллюстративное фото: Getty Images

15 апреля на трассе между Ковшаровкой и Купянском российский FPV-дрон взорвался возле гражданской машины, в результате чего пострадали супруги. 

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, взрывное устройство детонировало рядом с машиной, в которой находились супруги.

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59-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение. Его 62-летняя жена получила острую стрессовую реакцию.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Проводится досудебное расследование, следователи документируют очередное военное преступление России против гражданского населения Украины.

Что предшествовало:

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  • Утром 15 апреля российские оккупанты атаковали Харьковскую область: нанесли авиаудар по жилому сектору поселка Слатино и били дронами по селу Рубежное, в результате чего бушевали пожары и повреждены жилые дома.

Харьковская областьбеспилотники
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