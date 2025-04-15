Чернотицький вдруге став головою правління "Суспільного"
15 квітня наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України обрала головою правління "Суспільного" Миколу Чернотицького, який нині обіймає цю посаду.
Джерело: повідомлення члена Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України Євгена Глібовицького у Facebook, онлайн-трансляції засідання
Деталі: За Чернотицького віддали свої голоси 10 з 16 членів наглядової ради. Ексміністр культури та інформаційної політики, колишній керівник 1+1, екснардеп від партії "Слуга народу" Олександр Ткаченко набрав 6 голосів.
Також на посаду голови правління претендували: Володимир Горковенко, колишній журналіст, який відповідав за медіанапрямок в адміністрації президента Порошенка; та Микола Фаєнгольд, колишній керівник дивізіону PayTV & Digital StarLightMedia, засновник компаній Infinitas та Iplus;
Кожен із них мав 20 хвилин на презентацію та відповідав на запитання членів наглядової ради.
Пряма мова Глібовицького: "Результати голосування на посаду голови правління Суспільного мовлення:
- Горковенко - 0
- Ткаченко - 6
- Фаєнгольд - 0
- Чернотицький - 10
Обраний Микола Чернотицький. Вітаю нас всіх!"
Передісторія:
- 1 квітня Суспільне мовлення визначило 6 претендентів на посаду голови правління.
- 8 квітня повідомили, що до другого етапу конкурсу на посаду голови правління Суспільного допустили 4 претендентів.
- Голова правління Суспільного Мовлення обирається на конкурсних засадах у порядку, визначеному Положенням про конкурс з обрання голови та членів правління, строком на 4 роки.
Нагадаємо:
Микола Чернотицький народився 12 січня 1984 року в місті Мена Чернігівської області. Закінчив Сумський державний університет за фахом інженер електронних систем.
У 2008-2010 роках займав посаду комерційного директора ТОВ "Суми Медіа Сервіс". У 2014 році працював радником голови Сумської ОДА, до 2017 року – генеральним директором Сумської ОДТРК.
З 2017 по 2021 роки був членом правління Суспільного, відповідальним за адміністративно-господарський напрям і регіональний розвиток. У 2021 році Миколу Чернотицького обрали головою правління Суспільного мовника.
З 2022 року є членом виконавчої ради Європейської мовної спілки.