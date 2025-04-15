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Чернотицький вдруге став головою правління "Суспільного"

Анастасія ПроцВівторок, 15 квітня 2025, 15:35
Чернотицький вдруге став головою правління Суспільного
Микола Чернотицький. фото з Facebook

15 квітня наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України обрала головою правління "Суспільного" Миколу Чернотицького, який нині обіймає цю посаду.

Джерело: повідомлення члена Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України Євгена Глібовицького у Facebook, онлайн-трансляції засідання

Деталі: За Чернотицького віддали свої голоси 10 з 16 членів наглядової ради. Ексміністр культури та інформаційної політики, колишній керівник 1+1, екснардеп від партії "Слуга народу" Олександр Ткаченко набрав 6 голосів.

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Також на посаду голови правління претендували: Володимир Горковенко, колишній журналіст, який відповідав за медіанапрямок в адміністрації президента Порошенка; та Микола Фаєнгольд, колишній керівник дивізіону PayTV & Digital StarLightMedia, засновник компаній Infinitas та Iplus;

Кожен із них мав 20 хвилин на презентацію та відповідав на запитання членів наглядової ради.

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Пряма мова Глібовицького: "Результати голосування на посаду голови правління Суспільного мовлення:

  • Горковенко - 0
  • Ткаченко - 6
  • Фаєнгольд - 0
  • Чернотицький - 10

Обраний Микола Чернотицький. Вітаю нас всіх!"

Передісторія: 

  • 1 квітня Суспільне мовлення визначило 6 претендентів на посаду голови правління.
  • 8 квітня повідомили, що до другого етапу конкурсу на посаду голови правління Суспільного допустили 4 претендентів.
  • Голова правління Суспільного Мовлення обирається на конкурсних засадах у порядку, визначеному Положенням про конкурс з обрання голови та членів правління, строком на 4 роки.

Нагадаємо: 

Микола Чернотицький народився 12 січня 1984 року в місті Мена Чернігівської області. Закінчив Сумський державний університет за фахом інженер електронних систем.

У 2008-2010 роках займав посаду комерційного директора ТОВ "Суми Медіа Сервіс". У 2014 році працював радником голови Сумської ОДА, до 2017 року – генеральним директором Сумської ОДТРК.

З 2017 по 2021 роки був членом правління Суспільного, відповідальним за адміністративно-господарський напрям і регіональний розвиток. У 2021 році Миколу Чернотицького обрали головою правління Суспільного мовника.

З 2022 року є членом виконавчої ради Європейської мовної спілки.

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