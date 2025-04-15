Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Чернотицкий во второй раз стал председателем правления общественное вещание "Суспільне"

Анастасия ПроцВторник, 15 апреля 2025, 15:35
Чернотицкий во второй раз стал председателем правления общественное вещание Суспільне
Николай Чернотицкий. фото из Facebook

15 апреля наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины избрал председателем правления Общественного вещания Суспільне" Николая Чернотицкого, который сейчас занимает эту должность.

Источник: сообщение члена Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Евгения Глибовицкого в Facebook, онлайн-трансляции заседания

Детали: За Чернотицкого отдали свои голоса 10 из 16 членов наблюдательного совета. Экс-министр культуры и информационной политики, бывший руководитель 1+1, экс-нардеп от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко набрал 6 голосов.

Реклама:

Также на должность председателя правления претендовали: Владимир Горковенко, бывший журналист, который отвечал за медианаправление в администрации президента Порошенко; и Николай Фаенгольд, бывший руководитель дивизиона PayTV & Digital StarLightMedia, основатель компаний Infinitas и Iplus;

Каждый из них имел 20 минут на презентацию и отвечал на вопросы членов наблюдательного совета.

РЕКЛАМА:

Прямая речь Глибовицкий: "Результаты голосования на должность председателя правления "Суспільного":

  • Горковенко - 0
  • Ткаченко - 6
  • Фаенгольд - 0
  • Чернотицкий - 10

Избран Николай Чернотицкий. Поздравляю нас всех!"

Предыстория:

  • 1 апреля Общественное вещание определило 6 претендентов на должность председателя правления.
  • 8 апреля сообщили, что ко второму этапу конкурса на должность председателя правления Общественного допустили 4 претендентов.
  • Председатель правления "Суспільного" избирается на конкурсной основе в порядке, определенном Положением о конкурсе по избранию председателя и членов правления, сроком на 4 года.

Напомним:

Николай Чернотицкий родился 12 января 1984 года в городе Мена Черниговской области. Окончил Сумской государственный университет по специальности инженер электронных систем.

В 2008-2010 годах занимал должность коммерческого директора ООО "Сумы Медиа Сервис". В 2014 году работал советником председателя Сумской ОВА, до 2017 года - генеральным директором Сумской ОГТРК.

С 2017 по 2021 годы был членом правления "Суспільного", ответственным за административно-хозяйственное направление и региональное развитие. В 2021 году Николая Чернотицкого избрали председателем правления "Суспільного".

С 2022 года является членом исполнительного совета Европейского вещательного союза.

СМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоРоссияне атаковали Киевскую область: повреждены дома и авто, вспыхнул пожар
Рейтинг Трампа в США упал до самого низкого уровня с начала президентства
Через пункт пропуска "Шегини" ограничат движение для легковых авто до 10 мая
Гарвард подал в суд на администрацию Трампа
Трамп прибудет на похороны Папы Франциска в Риме
видеоЗеленский посоветовал России "самый простой путь" прекращения огня
Все новости...
СМИ
Жизнь украинской элиты, "приключения" на польской границе и миллиарды за оружие, которого не было. Громкие расследования УП
Трампа разозлили сюжеты телеканала CBS об Украине и Гренландии: требует наказания
Украинская редакция "Радио Свобода" сокращает вещание и часть сотрудников отправляет в простой
Последние новости
10:07
Музыка как опиоиды: ученые исследовали, как мозг реагирует на любимые композиции
10:04
Минюст США обвиняет Google в использовании ИИ для укрепления монополии
09:46
Швейцарская гвардия отложила приведение к присяге из-за смерти Папы
09:41
Украинцы более чем на треть уменьшили спрос на грузовики: какие модели популярны
09:32
Неоколониализм. Как Россия "спасает" Африку от Украины и США
09:31
фотоРоссияне ударили УАБом по селу на Харьковщине: горели дома, повреждена почта, двое раненых
09:25
Силы ПВО сбили 38 из 54 БПЛА, еще 16 беспилотников-имитаторов не достигли своих целей
09:14
Поисковая функция ChatGPT стремительно растет в Европе, хотя до масштабов Google еще далеко
09:05
В Румынии зафиксировали два землетрясения
08:55
Сборная Украины по тяжелой атлетике завершила чемпионат Европы с 13 медалями в активе
Все новости...
Реклама:
Реклама: