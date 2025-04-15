Чернотицкий во второй раз стал председателем правления общественное вещание "Суспільне"
15 апреля наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины избрал председателем правления Общественного вещания Суспільне" Николая Чернотицкого, который сейчас занимает эту должность.
Источник: сообщение члена Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Евгения Глибовицкого в Facebook, онлайн-трансляции заседания
Детали: За Чернотицкого отдали свои голоса 10 из 16 членов наблюдательного совета. Экс-министр культуры и информационной политики, бывший руководитель 1+1, экс-нардеп от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко набрал 6 голосов.
Также на должность председателя правления претендовали: Владимир Горковенко, бывший журналист, который отвечал за медианаправление в администрации президента Порошенко; и Николай Фаенгольд, бывший руководитель дивизиона PayTV & Digital StarLightMedia, основатель компаний Infinitas и Iplus;
Каждый из них имел 20 минут на презентацию и отвечал на вопросы членов наблюдательного совета.
Прямая речь Глибовицкий: "Результаты голосования на должность председателя правления "Суспільного":
- Горковенко - 0
- Ткаченко - 6
- Фаенгольд - 0
- Чернотицкий - 10
Избран Николай Чернотицкий. Поздравляю нас всех!"
Предыстория:
- 1 апреля Общественное вещание определило 6 претендентов на должность председателя правления.
- 8 апреля сообщили, что ко второму этапу конкурса на должность председателя правления Общественного допустили 4 претендентов.
- Председатель правления "Суспільного" избирается на конкурсной основе в порядке, определенном Положением о конкурсе по избранию председателя и членов правления, сроком на 4 года.
Напомним:
Николай Чернотицкий родился 12 января 1984 года в городе Мена Черниговской области. Окончил Сумской государственный университет по специальности инженер электронных систем.
В 2008-2010 годах занимал должность коммерческого директора ООО "Сумы Медиа Сервис". В 2014 году работал советником председателя Сумской ОВА, до 2017 года - генеральным директором Сумской ОГТРК.
С 2017 по 2021 годы был членом правления "Суспільного", ответственным за административно-хозяйственное направление и региональное развитие. В 2021 году Николая Чернотицкого избрали председателем правления "Суспільного".
С 2022 года является членом исполнительного совета Европейского вещательного союза.