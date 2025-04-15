Російські пропагандисти "засвітили" пункт керування дронами у Москві

Російське пропагандистське агентство "РИА "Новости" опублікувало і видалило відео, в якому було показано, як російськими дронами, що б'ють по Україні, керують із ділового центру "Москва-Сіті".

Джерело: The Insider

Деталі: Вранці 15 квітня "РИА "Новости" опублікувало у своєму Telegram-каналі два пости, з яких випливало, що в одній із веж "Москва-Сіті" сидять оператори військових дронів, які атакують територію України.

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У першому повідомленні йшлося про те, що "керований із Москви ударний FPV-дрон уперше на наддалекій дистанції вразив об'єкт ЗСУ в Часовому Яру". Другий пост повідомляв, що безпілотник, яким керували з російської столиці, підготував до вильоту розрахунок БПЛА з бригади "Еспаньйола", який перебував під Часовим Яром Бахмутського району Донецької області.

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Було опубліковано також шестихвилинний відеоролик, у якому показано процес координації. Обидва пости було видалено протягом півтори години. На це першим звернув увагу Telegram-канал "ЧТД".

"Командир уразив ціль, сидячи в Москві-Сіті", - каже один з учасників операції після демонстрації вибуху. "Оператор почувається в безпеці, не відчуває жодного психологічного тиску", – пояснює плюси дистанційного керування дронами інший герой відео.

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У Telegram-каналі "Еспаньоли" повідомляють, що дроном керував командир бригади "Іспанець" (Станіслав Орлов). Він, перебуваючи "в орендованих апартаментах у Москва-Сіті, успішно вразив ціль під Часовим Яром дроном "Овод"". У пості наголошується, що "при використанні ПАК (програмно-апаратний комплекс) "Орбіта" оператор може бути розміщений у будь-якому місці. У випадку з нашим експериментом Москва-Сіті виступила просто як легко впізнавана локація".

Публікація "РИА "Новости" викликала обурення російських Z-блогерів. "Я правильно зрозумів, що після цього відео в разі дольоту БПЛА-камікадзе по висотках у Москві супротивник заявлятиме, що бив по операторам БПЛА?" – заявив "воєнкор" Володимир Романов.

Що передувало: Влітку 2023 року безпілотники активно атакували столицю Росії, зокрема діловий центр "Москва-Сіті".