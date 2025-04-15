Российские пропагандисты "засветили" пункт управления дронами в Москве

Российское пропагандистское агентство РИА "Новости" опубликовало и удалило видео, в котором было показано, как бьющими по Украине российскими дронами управляют из делового центра "Москва-Сити".

Источник: The Insider

Детали: Утром 15 апреля РИА "Новости" опубликовало в своем Telegram-канале два поста, из которых следовало, что в одной из башен "Москва-Сити" сидят операторы военных дронов, атакующих территорию Украины.

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В первом сообщении говорилось, что "управляемый из Москвы ударный FPV-дрон впервые на сверхдальней дистанции поразил объект ВСУ в Часовом Яре". Второй пост сообщал, что беспилотник, которым управляли из российской столицы, был подготовлен к вылету расчетом БПЛА из бригады "Эспаньола", находившимся под Часовым Яром Бахмутского района Донецкой области.

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Был опубликован также шестиминутный видеоролик, в котором показан процесс координации. Оба поста были удалены в течение полутора часов. На это первым обратил внимание Telegram-канал "ЧТД".

"Командир поразил цель, сидя в Москве-Сити", – говорит один из участников операции после демонстрации взрыва. "Оператор чувствует себя в безопасности, не испытывает никакого психологического давления", – объясняет плюсы дистанционного управления дронами другой герой видео.

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В Telegram-канале "Эспаньолы" сообщается, что дроном управлял командир бригады "Испанец" (Станислав Орлов). Он, находясь "в арендованных апартаментах в Москва-Сити, успешно поразил цель под Часовым Яром дроном "Овод"". В посте отмечается, что "при использовании ПАК (программно-аппаратный комплекс) „Орбита" оператор может быть размещен в любом месте. В случае с нашим экспериментом Москва-Сити выступила просто как легко узнаваемая локация".

Публикация РИА "Новости" вызвала возмущение российских Z-блогеров. "Я правильно понял, что после этого видео в случае долета БПЛА-камикадзе по высоткам в Москве противник будет заявлять, что бил по операторам БПЛА?" – заявил "военкор" Владимир Романов.

Что предшествовало: Летом 2023 года беспилотники активно атаковали столицу России, в частности деловой центр "Москва-Сити".