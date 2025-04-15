"Пожертва" на 7 млн: стало відомо, чому СБУ приходила з обшуками до метрополії УПЦ МП

Правоохоронці встановили, що настоятель релігійної громади у селі Проців Бориспільського району на Київщині, у змові з родичкою, незаконно заволодів культовими приміщеннями площею майже 500 м².

Джерело: Національна поліція, СБУ, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Дослівно НПУ: "Використовуючи своє службове становище, архімандрит вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості про рішення зборів громади щодо передачі церковного майна. Надалі він надав цей документ до церковного керівництва та отримав благословення на відчуження приміщень.

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Згодом підроблений протокол разом з іншими документами був поданий приватному нотаріусу. На його підставі укладено договір пожертви майна на користь сестри настоятеля. Таким чином, зловмисники незаконно "приватизували" культові споруди громади на суму понад 7 мільйонів гривень".

Деталі: За даними УП, фігурантом справи є настоятель Свято-Михайлівського храму УПЦ МП в селі Проців архімандрит Феогност (в миру Володимир Юраш).

Слідчі, за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури, повідомили цьому настоятелю про підозру за фактами розтрати майна (будівля храму та його господарські приміщення) в особливо великих розмірах та службового підроблення (ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

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Що передувало: У вівторок 15 квітня Служба безпеки України прийшла з обшуками в канцелярію Київської митрополії УПЦ МП.