"Пожертвование" на 7 млн: стало известно, почему СБУ приходила с обысками в метрополию УПЦ МП

Правоохранители установили, что настоятель религиозной общины в селе Процив Бориспольского района Киевской области, в сговоре с родственницей, незаконно завладел культовыми помещениями площадью почти 500 м².

Источник: Национальная полиция, СБУ, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно НПУ: "Используя свое служебное положение, архимандрит внес в официальный документ заведомо ложные сведения о решении собрания общины о передаче церковного имущества. В дальнейшем он предоставил этот документ церковному руководству и получил благословение на отчуждение помещений.

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Впоследствии поддельный протокол вместе с другими документами был подан частному нотариусу. На его основании заключен договор пожертвования имущества в пользу сестры настоятеля. Таким образом, злоумышленники незаконно "приватизировали" культовые сооружения общины на сумму более 7 миллионов гривен".

Детали: По данным УП, фигурантом дела является настоятель Свято-Михайловского храма УПЦ МП в селе Процив архимандрит Феогност (в миру Владимир Юраш).

Следователи, под процессуальным руководством Бориспольской окружной прокуратуры, сообщили этому настоятелю о подозрении по фактам растраты имущества (здание храма и его хозяйственные помещения) в особо крупных размерах и служебного подлога (ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается.

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Что предшествовало: Во вторник 15 апреля Служба безопасности Украины пришла с обысками в канцелярию Киевской митрополии УПЦ МП.