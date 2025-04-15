Гончаренко заявил, что не будет голосовать за продление мобилизации и военного положения. Стефанчук отреагировал

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в соцсетях заявил, что в среду будет голосовать против продления мобилизации и военного положения. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на это резко отреагировал.

Источник: Гончаренко в Telegram, Стефанчук в Facebook, Народный депутат, сопредседатель "Европейской солидарности" Ирина Геращенко

Детали: Среди причин, чтобы не голосовать Гончаренко называет то, что демобилизации и сроков службы до сих пор нет. "Сейчас наши военные, которые защищают свою страну от оккупантов – наименее защищены этой же страной. Фактически находятся в рабстве", – добавляет он.

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Вторая причина, по его мнению – ТЦК, которые "до сих пор продолжают бусификацию. Людей до сих пор пакуют на улицах и мобилизуют. Об адекватном рекрутинге никто не хочет слышать".

Стефанчук на это ответил, что во время голосования в Раде пройдет "кастинг Путина".

Прямая речь Стефанчука: "Финальные результаты кастинга Путина в Раде уже завтра можно будет увидеть – среди тех, кто проголосует против продления военного положения".

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Дополнено: Народный депутат, сопредседатель "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что депутаты "осознают важность мобилизации и военного положения, чтобы продолжить отпор агрессору" и "ЕС" все эти годы голосовала за мобилизацию. Впрочем, они считают, что власть начинает злоупотреблять военным положением.

Прямая речь: "В то же время, власть начинает злоупотреблять военным положением для усиления диктатуры и это тоже правда. И мы об этом публично говорим.

Как сопредседатель фракции "ЕС" должен обратить внимание на еще один чувствительный момент. Уже полтора года моно большинство не способно собрать 226 голосов ни за один законопроект, даже за законы Зеленского. Никакого моно большинства не существует. А значит, без голосов "ЕС" невозможны результативные голосования за любое важное для Украины решение".

Что предшествовало: