Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Рютте: Шлях України до НАТО незворотний, але членство не буде частиною мирної угоди

Іван Д'яконовСереда, 16 квітня 2025, 01:55
Рютте: Шлях України до НАТО незворотний, але членство не буде частиною мирної угоди
Марк Рютте. Фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вступ України до Альянсу залишається незворотним, але не буде елементом потенційної мирної угоди з Росією.

Джерело: Рютте сказав в інтерв’ю телеканалу "Ми-Україна"

Деталі: Очільник НАТО підтвердив, що рішення Вашингтонського саміту 2024 року, згідно з яким шлях України до членства в Альянсі є незворотним, залишається в силі.

Реклама:

Пряма мова: "Шлях України до НАТО незворотній. Таким був результат Вашингтонського саміту, і нічого не змінилося. Коли ми говорили, що Україна одного дня стане членом НАТО, ми ніколи не обіцяли, що це буде частиною мирної угоди".

Деталі: За словами Рютте, мета Заходу – забезпечити для України "справжній мир", а не чергове замороження конфлікту, подібне до Мінських домовленостей.

Пряма мова: "Звичайно, те, над чим працює американський президент, – це приведення України до міцного тривалого миру. Тобто не до Мінська-3, а до справжнього припинення вогню та мирної угоди".

РЕКЛАМА:

Читайте також: Битва за членство та проти Росії: як Україна та союзники готують ґрунт для саміту НАТО у Гаазі

Передісторія: 

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить можливості для України бути в НАТО з огляду на позицію Росії. Трамп вважає відсутність України в НАТО частиною дипломатичного врегулювання війни.
  • Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна у стані війни не може стати ні членом ЄС, ні членом НАТО. 

НАТОУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото Росіяни атакували Київщину: пошкоджено будинки та авто, спалахнула пожежа
Рейтинг Трампа у США упав до найнижчого рівня з початку президенства
Через пункт пропуску "Шегині" обмежать рух для легкових авто до 10 травня
Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа
Трамп прибуде на похорон Папи Франциска в Римі
відеоЗеленський порадив Росії "найпростіший шлях" припинення вогню
Усі новини...
НАТО
Більшість обіцяних систем Patriot для України вже доставлені – Генсек НАТО
Генсек НАТО і Зеленський відвідали Одесу
Білий дім пропонує Держдепу зупинити членські внески США до НАТО та ООН – WP
Останні новини
09:46
Швейцарська гвардія відклала приведення до присяги через смерть Папи
09:41
Українці на понад третину зменшили попит на вантажівки: які моделі популярні
09:32
Неоколоніалізм. Як Росія "рятує" Африку від України та США
09:31
фотоРосіяни вдарили КАБом по селу на Харківщині: горіли будинки, пошкоджена пошта, двоє поранених
09:25
Сили ППО збили 38 із 54 БПЛА, ще 16 безпілотників-імітаторів не досягли своїх цілей
09:14
Пошукова функція ChatGPT стрімко зростає в Європі, хоча до масштабів Google ще далеко
09:05
У Румунії зафіксували два землетруси
08:55
Збірна України з важкої атлетики завершила чемпіонат Європи з 13 медалями в активі
08:48
фото Росіяни атакували Київщину: пошкоджено будинки та авто, спалахнула пожежа
08:14
Рейтинг Трампа у США упав до найнижчого рівня з початку президенства
Усі новини...
Реклама:
Реклама: