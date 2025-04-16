Рютте: Шлях України до НАТО незворотний, але членство не буде частиною мирної угоди
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вступ України до Альянсу залишається незворотним, але не буде елементом потенційної мирної угоди з Росією.
Джерело: Рютте сказав в інтерв’ю телеканалу "Ми-Україна"
Деталі: Очільник НАТО підтвердив, що рішення Вашингтонського саміту 2024 року, згідно з яким шлях України до членства в Альянсі є незворотним, залишається в силі.
Пряма мова: "Шлях України до НАТО незворотній. Таким був результат Вашингтонського саміту, і нічого не змінилося. Коли ми говорили, що Україна одного дня стане членом НАТО, ми ніколи не обіцяли, що це буде частиною мирної угоди".
Деталі: За словами Рютте, мета Заходу – забезпечити для України "справжній мир", а не чергове замороження конфлікту, подібне до Мінських домовленостей.
Пряма мова: "Звичайно, те, над чим працює американський президент, – це приведення України до міцного тривалого миру. Тобто не до Мінська-3, а до справжнього припинення вогню та мирної угоди".
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Передісторія:
- Президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить можливості для України бути в НАТО з огляду на позицію Росії. Трамп вважає відсутність України в НАТО частиною дипломатичного врегулювання війни.
- Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна у стані війни не може стати ні членом ЄС, ні членом НАТО.