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Рютте: Путь Украины в НАТО необратим, но членство не будет частью мирного соглашения

Иван ДьяконовСреда, 16 апреля 2025, 01:55
Рютте: Путь Украины в НАТО необратим, но членство не будет частью мирного соглашения
Марк Рютте. Фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вступление Украины в Альянс остается необратимым, но не будет элементом потенциального мирного соглашения с Россией.

Источник: Рютте сказал в интервью телеканалу "Мы-Украина"

Детали: Глава НАТО подтвердил, что решение Вашингтонского саммита 2024 года, согласно которому путь Украины к членству в Альянсе является необратимым, остается в силе.

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Прямая речь: "Путь Украины в НАТО необратим. Таким был результат Вашингтонского саммита, и ничего не изменилось. Когда мы говорили, что Украина однажды станет членом НАТО, мы никогда не обещали, что это будет частью мирного соглашения".

Детали: По словам Рютте, цель Запада – обеспечить для Украины "настоящий мир", а не очередное замораживание конфликта, подобное Минским договоренностям.

Прямая речь: "Конечно, то, над чем работает американский президент, – это приведение Украины к прочному длительному миру. То есть не к Минску-3, а к настоящему прекращению огня и мирному соглашению".

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Предыстория: 

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит возможности для Украины быть в НАТО, учитывая позицию России. Трамп считает отсутствие Украины в НАТО частью дипломатического урегулирования войны.

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина в состоянии войны не может стать ни членом ЕС, ни членом НАТО.

НАТОУкраина
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