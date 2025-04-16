Голова МВА зафільмував повторний удар росіян по Херсону, коли записував відео з місця прильоту

Вранці 16 квітня російська армія обстріляла Херсон, а коли начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко та рятувальники приїхали на місце удару, то потрапили під артилерійський обстріл.

Джерело: начальник Херсонської МВА Роман Мрочко

Пряма мова: "Після влучання КАБів у Центральному районі Херсона потрапив під обстріл російських терористів. Врятувала наша херсонська земля".

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Деталі: За словами начальника МВА, росіяни атакували центральний район Херсона о 06:30. Коли на місце події прибули рятувальники, комунальники та соціальні працівники, окупанти повторно вдарили артилерією.

Сам Мрочко під час атаки записував відеозвернення, він перебував без бронежилета та каски, після удару він впав на землю, але одразу ж піднявся. На двох відеозаписах загалом чутно три вибухи.

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