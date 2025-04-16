Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Голова МВА зафільмував повторний удар росіян по Херсону, коли записував відео з місця прильоту

Степан ГафткоСереда, 16 квітня 2025, 09:53
Голова МВА зафільмував повторний удар росіян по Херсону, коли записував відео з місця прильоту
Фото: скриншот з відео Романа Мрочка

Вранці 16 квітня російська армія обстріляла Херсон, а коли начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко та рятувальники приїхали на місце удару, то потрапили під артилерійський обстріл.

Джерело: начальник Херсонської МВА Роман Мрочко

Пряма мова: "Після влучання КАБів у Центральному районі Херсона потрапив під обстріл російських терористів. Врятувала наша херсонська земля".

Реклама:

Деталі: За словами начальника МВА, росіяни атакували центральний район Херсона о 06:30. Коли на місце події прибули рятувальники, комунальники та соціальні працівники, окупанти повторно вдарили артилерією.

Сам Мрочко під час атаки записував відеозвернення, він перебував без бронежилета та каски, після удару він впав на землю, але одразу ж піднявся. На двох відеозаписах загалом чутно три вибухи.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо:

Херсонобстрілросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа
фото, оновленоРосіяни масовано атакували Одесу БпЛА: виникли пожежі, є постраждалі
Трамп прибуде на похорон Папи Франциска в Римі
відеоЗеленський порадив Росії "найпростіший шлях" припинення вогню
Ватикан назвав офіційну причину смерті Папи Римського
У Путіна відповіли, чи відвідає Трамп парад у Москві 9 травня
Усі новини...
Херсон
РФ завдала авіаційного та артилерійського удару по житловому масиву Херсона: є загиблий
У Херсоні росіяни вбили 2 людей, є поранені
Росіяни атакували авто волонтерів у Херсоні: є загиблий і поранені
Останні новини
07:02
тенісСвітоліна піднялася на одну сходинку, Костюк втратила 11 позицій в оновленому рейтингу WTA
06:34
Південна Корея запустила 4-й з 5 запланованих супутників, щоб стежити за КНДР
05:22
DOGE отримав доступ до секретної системи з даними мільйонів іммігрантів у США – WP
04:48
ДПСУ попереджає про обмеження виїзду через пункт пропуску "Шегині"
03:57
Стопами брата: бігун з Кенії з другим найкращим часом в історії виграв Бостонський марафон
03:40
відеоНацгвардійці взяли в полон групу російських піхотинців
03:04
Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа
02:40
Росіяни атакували Сумщину: 410 вибухів за добу, загинула людина
01:55
Потрапили до Книги рекордів Гіннеса: Онакойя і Мартінес пройшли 64-годинний шаховий марафон
01:04
Ватикан опублікував заповіт Папи Римського, який він склав за три роки до смерті
Усі новини...
Реклама:
Реклама: