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Глава ГВА заснял повторный удар россиян по Херсону, когда записывал видео с места прилета

Степан ГафткоСреда, 16 апреля 2025, 09:53
Глава ГВА заснял повторный удар россиян по Херсону, когда записывал видео с места прилета
Фото: скриншот с видео Романа Мрочка

Утром 16 апреля российская армия обстреляла Херсон, а когда начальник городской военной администрации Роман Мрочко и спасатели приехали на место удара и попали под артиллерийский обстрел.

Источник: начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко

Прямая речь: "После попадания УАБов в Центральном районе Херсона попал под обстрел российских террористов. Спасла наша херсонская земля".

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Детали: По словам начальника ГВА, россияне атаковали центральный район Херсона в 06:30. Когда на место происшествия прибыли спасатели, коммунальщики и социальные работники, оккупанты повторно ударили артиллерией.

Сам Мрочко во время атаки записывал видеобращение, он находился без бронежилета и каски и сразу же поднялся после удара. На двух видеозаписях в общей сложности слышно три взрыва.

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Напомним:

Видео
Херсонобстрелроссийско-украинская война
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