"Один репортаж – один удар": у Генштабі пояснили свій відеоролик про інформаційну безпеку

Генеральний штаб ЗСУ дав роз’яснення щодо оприлюдненого відеоролика про інформаційну безпеку, у якому зображені журналісти, які начебто своїми репортажами допомагають ворогу наводити удари по Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: У відеоролику говориться, що "є речі, які спроможні змінити хід війни і про них варто мовчати". Далі автори ролику показують медійників з мікрофонами, які розкривають місця виробництва, зокрема, дронів та місця влучань балістикою. "Один репортаж – один удар. Наслідки катастрофічні" – говориться у ролику.

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Пізніше у Генштабі пояснили, що відеоролик, оприлюднений на офіційних ресурсах, має винятково навчально-просвітницьку мету звернути увагу всіх громадян, включно з військовослужбовцями, на питання інформаційної безпеки в умовах війни.

Дослівно Генштаб: "Цей відеоматеріал, виготовлено спільно з Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України, є продовженням серії відеороликів в рамках проєкту "Інформаційна безпека".

Ми поважаємо свободу слова і високо цінуємо внесок журналістів у боротьбу України за незалежність. Вдячні за вашу підтримку, самовіддану та надважливу працю.

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Водночас, закликаємо не розцінювати цей матеріал як докір або звинувачення на адресу представників медіа. Його мета — не критикувати, а нагадати всім: будь-яка інформація може мати наслідки, які використовує ворог".

Деталі: Також у Генштабі пообіцяли доопрацювати цей відеоролик і подякували тим, хто зберігає інформаційну тишу.

"З огляду на зазначене та враховуючи конструктивні зауваження і рекомендації, ролик буде доопрацьовано з метою подальшого донесення відповідних застережень як до цивільних, так і до військовослужбовців", - говориться у повідомленні.

Що було раніше: Генштаб ЗСУ у середу опублікував у соцмережах анімаційний ролик і закликав ЗМІ, політиків та військових дотримуватися інформаційної безпеки і не поширювати дані, які може використати ворог.