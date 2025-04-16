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"Один репортаж - один удар": в Генштабе объяснили свой видеоролик об информационной безопасности

Станислав ПогориловСреда, 16 апреля 2025, 16:06
Один репортаж - один удар: в Генштабе объяснили свой видеоролик об информационной безопасности
фото: скриншот с видеоролика

Генеральный штаб ВСУ дал разъяснения относительно обнародованного видеоролика об информационной безопасности, в котором изображены журналисты, которые якобы своими репортажами помогают врагу наводить удары по Украине.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: В видеоролике говорится, что "есть вещи, которые способны изменить ход войны и о них стоит молчать". Далее авторы ролика показывают медийщиков с микрофонами, которые раскрывают места производства, в частности, дронов и места попаданий баллистикой. "Один репортаж - один удар. Последствия катастрофические" - говорится в ролике.

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Позже в Генштабе объяснили, что видеоролик, обнародованный на официальных ресурсах, имеет исключительно учебно-просветительскую цель обратить внимание всех граждан, включая военнослужащих, на вопросы информационной безопасности в условиях войны.

Дословно Генштаб: "Этот видеоматериал, изготовлен совместно с Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины, является продолжением серии видеороликов в рамках проекта "Информационная безопасность".

Мы уважаем свободу слова и высоко ценим вклад журналистов в борьбу Украины за независимость. Благодарны за вашу поддержку, самоотверженный и сверхважный труд.

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В то же время, призываем не расценивать этот материал как упрек или обвинения в адрес представителей медиа. Его цель - не критиковать, а напомнить всем: любая информация может иметь последствия, которые использует враг".

Детали: Также в Генштабе пообещали доработать этот видеоролик и поблагодарили тех, кто сохраняет информационную тишину.

"Учитывая указанное и учитывая конструктивные замечания и рекомендации, ролик будет доработан с целью дальнейшего донесения соответствующих предостережений как к гражданским, так и к военнослужащим", - говорится в сообщении.

Что предшествовало: Генштаб ВСУ в среду опубликовал в соцсетях анимационный ролик и призвал СМИ, политиков и военных соблюдать информационную безопасность и не распространять данные, которые может использовать враг.

ГенштабСМИмедиа
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