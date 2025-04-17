Британія підтримає відправку Німеччиною Taurus в Україну – The Telegraph

Британія готова підтримати Німеччину щодо передачі Україні ракет дальнього радіусу дії Taurus.

Джерело: The Telegraph із посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що остаточне рішення залишається за Німеччиною, де досі тривають дискусії з цього приводу.

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За інформацією джерел в уряді, Британія готова підтримати рішення німецького уряду про надання Україні крилатих ракет Taurus.

Така позиція може також слугувати додатковим сигналом підтримки новообраному канцлеру Фрідріху Мерцу, який вступить на посаду на початку травня.

Пряма мова британського чиновника, дотичного до формування зовнішньої політики: "Ми продовжуємо працювати з нашими партнерами, в тому числі з Німеччиною, щоб забезпечити Україну найкращим чином для захисту її суверенної території".

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Деталі: The Telegraph додає, що Taurus – потужна система крилатих ракет, яка може вражати цілі в глибині російської території, що робить її потенційною зброєю, яка може змінити правила гри в руках українських військ.

Що передувало: Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що завжди був готовий підтримати передачу ракет TAURUS Україні, якщо це рішення буде узгоджене з європейськими партнерами.

Наприкінці минулого року канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що було б помилкою постачати Україні далекобійну зброю або дозволити удари вглиб території РФ, адже треба "за будь-яку ціну" не допустити конфлікту між РФ і НАТО.