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Британия поддержит отправку Германией Taurus в Украину – The Telegraph

Ольга ГлущенкоЧетверг, 17 апреля 2025, 06:42
Британия поддержит отправку Германией Taurus в Украину – The Telegraph
фото: Getty Images

Великобритания готова поддержать Германию по передаче Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus.

Источник: The Telegraph со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что окончательное решение остается за Германией, где до сих пор продолжаются дискуссии по этому поводу.

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По информации источников в правительстве, Великобритания готова поддержать решение немецкого правительства о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus.

Такая позиция может также служить дополнительным сигналом поддержки новоизбранному канцлеру Фридриху Мерцу, который вступит в должность в начале мая.

Прямая речь британского чиновника, причастного к формированию внешней политики: "Мы продолжаем работать с нашими партнерами, в том числе с Германией, чтобы обеспечить Украину наилучшим образом для защиты ее суверенной территории".

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Детали: The Telegraph добавляет, что Taurus – мощная система крылатых ракет, которая может поражать цели в глубине российской территории, что делает ее потенциальным оружием, которое может изменить правила игры в руках украинских войск.

Что предшествовало: Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что всегда был готов поддержать передачу ракет TAURUS Украине, если это решение будет согласовано с европейскими партнерами.

В конце прошлого года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что было бы ошибкой поставлять Украине дальнобойное оружие или позволить удары вглубь территории РФ, ведь надо "любой ценой" не допустить конфликта между РФ и НАТО.

ВеликобританияГерманияоружиероссийско-украинская война
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