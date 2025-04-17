Єрмак, Сибіга та Умєров прибули в Париж на зустрічі з представниками "коаліції рішучих" і США
Голова Офісу президента Андрій Єрмак, глави МЗС Андрій Сибіга та МОУ Рустем Умєров прибули до Парижа, де заплановані зустрічі з персниками "коаліції рішучих" та Сполучних Штатів.
Джерело: Єрмак у Telegram
Пряма мова голови ОП: "Щойно приземлився в Парижі. Прилетіли разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони Рустемом Умєровим.
В рамках візиту заплановано серію двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з представниками держав коаліції охочих та спроможних гарантувати безпеку, зокрема з Франції, Німеччини та Великої Британії".
Деталі: Також, за його словами, у порядку денному зустрічі з представниками США, які в цей час перебувають у Франції.
"Працюємо над важливими питаннями для безпеки України та всієї Європи", – підсумував Єрмак.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланник президента Стів Віткофф цього тижня вирушать на перемовини до Парижа, де буде йтися у тому числі про Україну.
- "Коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією працює над планом відправки місії в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".
- 4 квітня начальники генеральних штабів французької та британської армій відвідали Київ, де зустрілися з вищим керівництвом України. Метою візиту було обговорення потреб і завдань української армії з метою надання довгострокової підтримки.