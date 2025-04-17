Єрмак, Сибіга та Умєров прибули в Париж на зустрічі з представниками "коаліції рішучих" і США

Голова Офісу президента Андрій Єрмак, глави МЗС Андрій Сибіга та МОУ Рустем Умєров прибули до Парижа, де заплановані зустрічі з персниками "коаліції рішучих" та Сполучних Штатів.

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова голови ОП: "Щойно приземлився в Парижі. Прилетіли разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони Рустемом Умєровим.



В рамках візиту заплановано серію двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з представниками держав коаліції охочих та спроможних гарантувати безпеку, зокрема з Франції, Німеччини та Великої Британії".

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Деталі: Також, за його словами, у порядку денному зустрічі з представниками США, які в цей час перебувають у Франції.



"Працюємо над важливими питаннями для безпеки України та всієї Європи", – підсумував Єрмак.

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