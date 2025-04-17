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Єрмак, Сибіга та Умєров прибули в Париж на зустрічі з представниками "коаліції рішучих" і США

Ірина БалачукЧетвер, 17 квітня 2025, 09:52
Єрмак, Сибіга та Умєров прибули в Париж на зустрічі з представниками коаліції рішучих і США
Глава МЗС Андрій Сибіга та голова Офісу президента Андрій Єрмак. Фото ОП

Голова Офісу президента Андрій Єрмак, глави МЗС Андрій Сибіга та МОУ Рустем Умєров прибули до Парижа, де заплановані зустрічі з персниками "коаліції рішучих" та Сполучних Штатів.

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова голови ОП: "Щойно приземлився в Парижі. Прилетіли разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони Рустемом Умєровим.

В рамках візиту заплановано серію двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з представниками держав коаліції охочих та спроможних гарантувати безпеку, зокрема з Франції, Німеччини та Великої Британії".

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Деталі: Також, за його словами, у порядку денному зустрічі з представниками США, які в цей час перебувають у Франції.

"Працюємо над важливими питаннями для безпеки України та всієї Європи", – підсумував Єрмак.

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланник президента Стів Віткофф цього тижня вирушать на перемовини до Парижа, де буде йтися у тому числі про Україну. 
  • "Коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією працює над планом відправки місії в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".
  • 4 квітня начальники генеральних штабів французької та британської армій відвідали Київ, де зустрілися з вищим керівництвом України. Метою візиту було обговорення потреб і завдань української армії з метою надання довгострокової підтримки.

Андрій ЄрмакСибіга АндрійУмєров РустемФранція
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