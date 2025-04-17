Ермак, Сибига и Умеров прибыли в Париж на встречи с представителями "коалиции решительных" и США

Глава Офиса президента Андрей Ермак, главы МИД Андрей Сибига и МОУ Рустем Умеров прибыли в Париж, где запланированы встречи с представителями "коалиции решительных" и Соединенных Штатов.

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь главы ОП: "Только что приземлился в Париже. Прилетели вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым.

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В рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств коалиции желающих и способных гарантировать безопасность, в частности из Франции, Германии и Великобритании".

Детали: Также, по его словам, в повестке дня встречи с представителями США, которые в настоящее время находятся во Франции.

"Работаем над важными вопросами для безопасности Украины и всей Европы", – подытожил Ермак.

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