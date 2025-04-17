Ермак, Сибига и Умеров прибыли в Париж на встречи с представителями "коалиции решительных" и США
Глава Офиса президента Андрей Ермак, главы МИД Андрей Сибига и МОУ Рустем Умеров прибыли в Париж, где запланированы встречи с представителями "коалиции решительных" и Соединенных Штатов.
Источник: Ермак в Telegram
Прямая речь главы ОП: "Только что приземлился в Париже. Прилетели вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым.
В рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств коалиции желающих и способных гарантировать безопасность, в частности из Франции, Германии и Великобритании".
Детали: Также, по его словам, в повестке дня встречи с представителями США, которые в настоящее время находятся во Франции.
"Работаем над важными вопросами для безопасности Украины и всей Европы", – подытожил Ермак.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф на этой неделе отправятся на переговоры в Париж, где речь будет идти в том числе об Украине.
- "Коалиция решительных" во главе с Францией и Британией работает над планом отправки миссии в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".
- 4 апреля начальники генеральных штабов французской и британской армий посетили Киев, где встретились с высшим руководством Украины. Целью визита было обсуждение потребностей и задач украинской армии с целью предоставления долгосрочной поддержки.