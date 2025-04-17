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Президент Сербії Вучич поїде на 9 травня в Москву, попри тиск з боку ЄС

Уляна Кричковська, Степан ГафткоЧетвер, 17 квітня 2025, 09:43
Президент Сербії Вучич поїде на 9 травня в Москву, попри тиск з боку ЄС
Фото з Facebook Aleksandar Vučić

Александар Вучич заявив, що не змінює свого рішення відвідати парад 9 травня в Москві, всупереч тиску з боку Європейського Союзу.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на слова Вучича, які цитує AP

Пряма мова Вучича: "Найближчим часом на нас чинитиметься тиск щодо заходу в Москві, про свою участь в якому ми оголосили".

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Деталі: Європейські посадовці раніше попередили президента Сербії, що його візит до Москви на святкування 9 травня може стати порушенням критеріїв для потенційних членів ЄС та негативно позначитись на амбіціях Сербії щодо вступу до Євросоюзу.

Такий крок, за їхніми словами, фактично символізував би підтримку Путіна та війни Росії проти України.

Попри це, Вучич підтвердив, що одна з сербських військових частин візьме участь у параді 9 травня на Красній площі в Москві. Він також зазначив, що для Сербії це буде перша участь у "спільній" організації параду.

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Нагадаємо:

  • Вучич заявив, що поїде до Москви разом з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо
  • Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас 14 квітня закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.
  • Європейський Союз також дав чітку вказівку державам, які є кандидатами на вступ до ЄС, не відвідувати парад у Москві 9 травня та не здійснювати візити у Росію.

СербіяРосія9 травня
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