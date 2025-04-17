Президент Сербии Вучич поедет на 9 мая в Москву, несмотря на давление со стороны ЕС
Александар Вучич заявил, что не меняет своего решения посетить парад 9 мая в Москве, вопреки давлению со стороны Европейского Союза.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Вучича, которые цитирует AP
Прямая речь Вучича: "В ближайшее время на нас будет оказываться давление относительно мероприятия в Москве, о своем участии в котором мы объявили".
Детали: Европейские чиновники ранее предупредили президента Сербии, что его визит в Москву на празднование 9 мая может стать нарушением критериев для потенциальных членов ЕС и негативно отразиться на амбициях Сербии по вступлению в Евросоюз.
Такой шаг, по их словам, фактически символизировал бы поддержку Путина и войны России против Украины.
Несмотря на это, Вучич подтвердил, что одна из сербских воинских частей примет участие в параде 9 мая на Красной площади в Москве. Он также отметил, что для Сербии это будет первое участие в "совместной" организации парада.
Напомним:
- Вучич заявил, что поедет в Москву вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
- Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас 14 апреля призвала европейских лидеров не участвовать в военных празднованиях в Москве 9 мая, зато продемонстрировать солидарность с Украиной.
- Европейский Союз также дал четкое указание государствам, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, не посещать парад в Москве 9 мая и не совершать визиты в Россию.