Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Президент Сербии Вучич поедет на 9 мая в Москву, несмотря на давление со стороны ЕС

Уляна Кричковская, Степан ГафткоЧетверг, 17 апреля 2025, 09:43
Президент Сербии Вучич поедет на 9 мая в Москву, несмотря на давление со стороны ЕС
Фото c Facebook Aleksandar Vučić

Александар Вучич заявил, что не меняет своего решения посетить парад 9 мая в Москве, вопреки давлению со стороны Европейского Союза.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Вучича, которые цитирует AP

Прямая речь Вучича: "В ближайшее время на нас будет оказываться давление относительно мероприятия в Москве, о своем участии в котором мы объявили".

Реклама:

Детали: Европейские чиновники ранее предупредили президента Сербии, что его визит в Москву на празднование 9 мая может стать нарушением критериев для потенциальных членов ЕС и негативно отразиться на амбициях Сербии по вступлению в Евросоюз.

Такой шаг, по их словам, фактически символизировал бы поддержку Путина и войны России против Украины.

Несмотря на это, Вучич подтвердил, что одна из сербских воинских частей примет участие в параде 9 мая на Красной площади в Москве. Он также отметил, что для Сербии это будет первое участие в "совместной" организации парада.

РЕКЛАМА:

Напомним:

  • Вучич заявил, что поедет в Москву вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
  • Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас 14 апреля призвала европейских лидеров не участвовать в военных празднованиях в Москве 9 мая, зато продемонстрировать солидарность с Украиной.
  • Европейский Союз также дал четкое указание государствам, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, не посещать парад в Москве 9 мая и не совершать визиты в Россию.

СербияРосcия9 мая
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоРоссияне атаковали Киевскую область: повреждены дома и авто, вспыхнул пожар
Рейтинг Трампа в США упал до самого низкого уровня с начала президентства
Через пункт пропуска "Шегини" ограничат движение для легковых авто до 10 мая
Гарвард подал в суд на администрацию Трампа
Трамп прибудет на похороны Папы Франциска в Риме
видеоЗеленский посоветовал России "самый простой путь" прекращения огня
Все новости...
Сербия
Сербский парламент одобрил новое правительство без пророссийского Вулина
Сербию "обеспокоило" признание Суданом независимости Косово
Президент Сербии назначил премьером эндокринолога без политического опыта
Последние новости
10:17
Ферстаппен обошел Феттеля и стал вторым в истории Формулы-1 по набранным очкам
10:07
Музыка как опиоиды: ученые исследовали, как мозг реагирует на любимые композиции
10:04
Минюст США обвиняет Google в использовании ИИ для укрепления монополии
09:46
Швейцарская гвардия отложила приведение к присяге из-за смерти Папы
09:41
Украинцы более чем на треть уменьшили спрос на грузовики: какие модели популярны
09:32
Неоколониализм. Как Россия "спасает" Африку от Украины и США
09:31
фотоРоссияне ударили УАБом по селу на Харьковщине: горели дома, повреждена почта, двое раненых
09:25
Силы ПВО сбили 38 из 54 БПЛА, еще 16 беспилотников-имитаторов не достигли своих целей
09:14
Поисковая функция ChatGPT стремительно растет в Европе, хотя до масштабов Google еще далеко
09:05
В Румынии зафиксировали два землетрясения
Все новости...
Реклама:
Реклама: