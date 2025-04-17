Президент Сербии Вучич поедет на 9 мая в Москву, несмотря на давление со стороны ЕС

Александар Вучич заявил, что не меняет своего решения посетить парад 9 мая в Москве, вопреки давлению со стороны Европейского Союза.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Вучича, которые цитирует AP

Прямая речь Вучича: "В ближайшее время на нас будет оказываться давление относительно мероприятия в Москве, о своем участии в котором мы объявили".

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Детали: Европейские чиновники ранее предупредили президента Сербии, что его визит в Москву на празднование 9 мая может стать нарушением критериев для потенциальных членов ЕС и негативно отразиться на амбициях Сербии по вступлению в Евросоюз.

Такой шаг, по их словам, фактически символизировал бы поддержку Путина и войны России против Украины.

Несмотря на это, Вучич подтвердил, что одна из сербских воинских частей примет участие в параде 9 мая на Красной площади в Москве. Он также отметил, что для Сербии это будет первое участие в "совместной" организации парада.

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Напомним: