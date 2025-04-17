Cприяння виїзду за кордон 31 чоловіка: правоохоронці розповіли деталі підозри заступнику Кличка

Правоохоронці повідомили заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву про підозру у сприянні виїзду за кордон 31 чоловіка під виглядом перевезення гуманітарних вантажів.

Джерело: СБУ, Київська міська прокуратура

Дослівно прокуратура: "…повідомлено про підозру заступнику голови КМДА, який також є депутатом Київради, у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України та у неодноразовій несанкціонованій зміні інформації у системі "Шлях" (ч. 2 ст. 332 КК України, ч. 1, 3 ст. 362 КК України)".

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Деталі: За даними слідства, приватне товариство звернулось до КМДА з проханням внести 35 заявок стосовно 31 особи до електронної інформаційної системи "Шлях". Вказані чоловіки начебто були водіями бензовозів та мали привести в Україну дизельне пальне для гуманітарних потреб.

Правоохоронці встановили, що окремі водії навіть не мали потрібної категорії водійських посвідчень, яка б дозволяла здійснювати перевезення вантажів. Частина з цих водіїв не повернулась із відрядження.

Загалом у такий спосіб з травня по червень 2022 року за погодженням заступника голови КМДА із використанням його цифрового підпису дозвіл на перетин кордону через систему "Шлях" отримав 31 чоловік.

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Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Зазначається, що в іншому кримінальному провадженні, розпочатому за фактами зловживань службовим становищем посадовцями КМДА в інтересах субʼєктів господарювання, повʼязаних із оточенням Прокопіва, досудове розслідування триває. Схема зловживань була описана у журналістському розслідуванні проєкту "Bihus.Info".

Що передувало: 17 квітня джерела УП повідомили, що СБУ і Національна поліція вручили підозру заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву. За даними співрозмовників УП в правоохоронних органах, вручали підозру заступнику Кличка в готелі на Івано-Франківщині.

У жовтні 2024 року мер Києва Віталій Кличко відсторонив від виконання обов’язків заступника голови КМДА Володимира Прокопіва після розслідування Bihus.Info щодо заволодіння низкою об’єктів комунальної нерухомості в Києві друзями заступника мера. Сам Прокопів заявив, що йому нічого приховувати і написав заяву на звільнення.