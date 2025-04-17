Cприяння виїзду за кордон 31 чоловіка: правоохоронці розповіли деталі підозри заступнику Кличка
Правоохоронці повідомили заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву про підозру у сприянні виїзду за кордон 31 чоловіка під виглядом перевезення гуманітарних вантажів.
Джерело: СБУ, Київська міська прокуратура
Дослівно прокуратура: "…повідомлено про підозру заступнику голови КМДА, який також є депутатом Київради, у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України та у неодноразовій несанкціонованій зміні інформації у системі "Шлях" (ч. 2 ст. 332 КК України, ч. 1, 3 ст. 362 КК України)".
Деталі: За даними слідства, приватне товариство звернулось до КМДА з проханням внести 35 заявок стосовно 31 особи до електронної інформаційної системи "Шлях". Вказані чоловіки начебто були водіями бензовозів та мали привести в Україну дизельне пальне для гуманітарних потреб.
Правоохоронці встановили, що окремі водії навіть не мали потрібної категорії водійських посвідчень, яка б дозволяла здійснювати перевезення вантажів. Частина з цих водіїв не повернулась із відрядження.
Загалом у такий спосіб з травня по червень 2022 року за погодженням заступника голови КМДА із використанням його цифрового підпису дозвіл на перетин кордону через систему "Шлях" отримав 31 чоловік.
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
Зазначається, що в іншому кримінальному провадженні, розпочатому за фактами зловживань службовим становищем посадовцями КМДА в інтересах субʼєктів господарювання, повʼязаних із оточенням Прокопіва, досудове розслідування триває. Схема зловживань була описана у журналістському розслідуванні проєкту "Bihus.Info".
Що передувало: 17 квітня джерела УП повідомили, що СБУ і Національна поліція вручили підозру заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву. За даними співрозмовників УП в правоохоронних органах, вручали підозру заступнику Кличка в готелі на Івано-Франківщині.
У жовтні 2024 року мер Києва Віталій Кличко відсторонив від виконання обов’язків заступника голови КМДА Володимира Прокопіва після розслідування Bihus.Info щодо заволодіння низкою об’єктів комунальної нерухомості в Києві друзями заступника мера. Сам Прокопів заявив, що йому нічого приховувати і написав заяву на звільнення.