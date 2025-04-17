Содействие выезду за границу 31 мужчины: правоохранители поведали детали подозрения заму Кличко

Правоохранители сообщили заместителю председателя КГГА Владимиру Прокопиву о подозрении в содействии выезда за границу 31 мужчины под видом перевозки гуманитарных грузов.

Источник: СБУ, Киевская городская прокуратура

Дословно прокуратура: "...сообщено о подозрении заместителю председателя КГГА, который также является депутатом Киевсовета, в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и в неоднократном несанкционированном изменении информации в системе "Шлях" (ч. 2 ст. 332 УК Украины, ч. 1, 3 ст. 362 УК Украины)".

Реклама:

Детали: По данным следствия, частное общество обратилось в КГГА с просьбой внести 35 заявок в отношении 31 человека в электронную информационную систему "Шлях". Указанные мужчины якобы были водителями бензовозов и должны были привести в Украину дизельное топливо для гуманитарных нужд.

Правоохранители установили, что отдельные водители даже не имели нужной категории водительских удостоверений, которая бы позволяла осуществлять перевозки грузов. Часть из этих водителей не вернулась из командировки.

Всего таким образом с мая по июнь 2022 года по согласованию заместителя председателя КГГА с использованием его цифровой подписи разрешение на пересечение границы через систему "Шлях" получил 31 человек.

РЕКЛАМА:

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Отмечается, что в другом уголовном производстве, начатом по фактам злоупотреблений служебным положением должностными лицами КГГА в интересах субъектов хозяйствования, связанных с окружением Прокопива, досудебное расследование продолжается. Схема злоупотреблений была описана в журналистском расследовании проекта "Bihus.Info".

Что предшествовало: 17 апреля источники УП сообщили, что СБУ и Национальная полиция вручили подозрение заместителю председателя КГГА Владимиру Прокопиву. По данным собеседников УП в правоохранительных органах, вручали подозрение заместителю Кличко в гостинице на Ивано-Франковщине.

В октябре 2024 года мэр Киева Виталий Кличко отстранил от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива после расследования Bihus.Info о завладении рядом объектов коммунальной недвижимости в Киеве друзьями заместителя мэра. Сам Прокопив заявил, что ему нечего скрывать и написал заявление на увольнение.