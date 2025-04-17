НАЗК виявило порушень на майже 35 млн грн у деклараціях голови Хмельницької МСЕК Крупи

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення на понад 34,8 млн грн у деклараціях депутатки Хмельницької облради, головної лікарки обласної МСЕК Тетяни Крупи, в якої під час обшуків раніше, за даними ДБР, знайшли майже 6 млн доларів готівкою.

Джерело: НАЗК

Дослівно: "НАЗК виявило порушення на понад 34,8 млн грн у деклараціях депутатки Хмельницької обласної ради, яка є також головною лікаркою комунального закладу охорони здоров’я "Хмельницький обласний центр медико-санітарної експертизи"".

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Деталі: За інформацією НАЗК, у декларації Тетяни Крупи за 2022 рік після повної перевірки виявили ознаки незаконного збагачення та неправдивих даних на понад 16,5 млн грн.

Згідно з даними НАЗК, вона та її чоловік упродовж року вивезли з України понад 38 млн грн у різних валютах, але походження 16,4 млн грн не підтверджене документами. Ці гроші не були вказані в декларації.

Під час повторної перевірки її декларації за 2023 рік з’ясувалося, що Крупа не задекларувала грошові активи на 18 млн грн, якими володіє її чоловік.

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У НАЗК повідомляють, що вона не могла не знати про ці кошти. Також агентство не знайшло підтвердження походження грошей, які пізніше вилучили слідчі. Загалом у декларації за 2023 рік виявили неточностей на понад 18,3 млн грн.

Окрім цього, під час перевірки виявили приховану криптовалюту, яка належить чоловіку чиновниці.

НАЗК вже передало свої висновки до Національного антикорупційного бюро.

Передісторія: